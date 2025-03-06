Уражено пункти росіян в Херсонській та Курській областях.

5 березня 2025 року Повітряні сили Збройних сил України завдали високоточних ударів по пункту управління та опорному пункту російських загарбників. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, за даними Генштабу, завдано ударів по пункту управління 17-го танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії Збройних сил РФ в м. Олешки, що на тимчасово окупованій території Херсонської області, а також по опорному пункту 2-ї роти 177-го окремого полку морської піхоти ЗС РФ в с. Плєхово Курської області РФ.

Зазначається, що ці удари - продовження серії вогневих уражень з метою зниження військового потенціалу Збройних сил РФ на шляху визволення тимчасово окупованої території України.

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"Повітряні сили ЗСУ завжди готові здійснювати високоточні удари для зменшення спроможностей ЗС РФ вести агресивну війну проти українського народу", - наголосили в Генштабі.

Війна в Україні - удари по РФ

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 28 лютого Сили оборони України знищили склад зберігання термобаричних боєприпасів російських загарбників на тимчасово окупованій території Донецької області, у районі Селідового.

Також українські бійці атакували ще три важливі об'єкти російських окупантів. Зокрема, Ільський нафтопереробний завод (Краснодарський край РФ), який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Також 27 лютого авіація Повітряних сил Збройних сил України успішно завдала удару по прикордонній заставі ФСБ РФ у населеному пункті Біла Березка, що в Брянській області.

Внаслідок точкового ураження знищено важливу військову інфраструктуру противника, зокрема засоби зв’язку, підсилювачі сигналу, обладнання для супутникового зв’язку та інші технічні засоби, що використовувалися для координації бойових дій. Це суттєво знизило можливості противника щодо управління силами та засобами в регіоні.

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