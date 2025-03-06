Щодня окупанти зазнають нищівних втрат, підкреслив головком.

Від початку 2025 року на фронті Сили оборони України знищили близько 91 тисячі російських окупантів. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський у Telegram.

За його словами, щодня окупанти зазнають нищівних втрат.

"Лише від початку року втрати російської армії в живій силі склали близько 91 тисячі осіб. Дякую українським воїнам за стійкість, результативність у бойовій роботі і непохитну віру в нашу Перемогу", - зазначив Сирський.

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Війна в Україні - удари по РФ

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 26 лютого бійці Головного управління розвідки та інших підрозділів Сил оборони України вдарили по Туапсинському нафтопереробному заводу в м. Туапсе, що в Краснодарському краї РФ.

Джерела УНІАН у розвідці зазначали, що внаслідок атаки на обʼєкті пролунало не менше 40 вибухів та виникла пожежа, пошкоджено нафтопереробне обладнання.

27 лютого авіація Повітряних сил Збройних сил України успішно завдала удару по прикордонній заставі ФСБ РФ у населеному пункті Біла Березка, що в Брянській області.

Внаслідок точкового ураження знищено важливу військову інфраструктуру противника, зокрема засоби зв’язку, підсилювачі сигналу, обладнання для супутникового зв’язку та інші технічні засоби, що використовувалися для координації бойових дій. Це суттєво знизило можливості противника щодо управління силами та засобами в регіоні.

28 лютого Сили оборони України знищили склад зберігання термобаричних боєприпасів російських загарбників на тимчасово окупованій території Донецької області, у районі Селідового.

Крім того українські бійці атакували ще три важливі об'єкти російських окупантів. Зокрема, Ільський нафтопереробний завод (Краснодарський край РФ), який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

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