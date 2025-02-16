Важкі втрати за невеликі географічні успіхи створили жорстоку боротьбу, яка, найімовірніше, характеризуватиме війну РФ проти України цього року.

Просування російських окупантів в Україні сповільнилося, якраз коли президент США Дональд Трамп почав наполягати на переговорах про припинення війни.

Як пише видання The Wall Street Journal (WSJ), уповільнення відбувається в критичний момент для обох сторін. "РФ хоче обміняти успіхи на полі бою і враження, що подальші її успіхи неминучі, на вигідну угоду на переговорах. А Україна хоче показати, що вона все ще може відбиватися від свого гігантського сусіда", - пише видання.

Посилаючись на дані проєкту DeepState, WSJ зазначило, що в перший місяць 2025 року росіянам було потрібно майже шість днів, щоб окупувати українську територію площею з Мангеттен. "Це більш ніж удвічі довше, ніж у листопаді 2024 року. Просування росіян у лютому ще більше сповільнилося", - йдеться в матеріалі WSJ.

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Важкі втрати за невеликі географічні успіхи створили жорстоку боротьбу, яка, найімовірніше, характеризуватиме війну РФ проти України цього року.

Аналітики зазначили, що уповільнення з боку росіян, можливо, відбувається через зростаюче виснаження. Високопоставлений військовий США сказав, що Росія зосередила десятки тисяч солдатів на маленькій території, просуваючись виключно за рахунок чисельної переваги, створюючи водночас легку здобич для українських військ. Нещодавно невелика контратака України повернула ціле село.

Ключова мета Росії - ліквідувати українську військову присутність у Курській області, а українська влада хоче зберегти її, щоб потім використовувати як розмінну монету на переговорах. Критики такого підходу кажуть, що він втягнув війська, які дуже потрібні в інших місцях на фронті.

Крім того видання проаналізувало ситуацію з російськими танками. "За три роки війни Росія спалила близько половини своїх величезних запасів, здебільшого радянських танків і бронетехніки, і багато з тих, що залишилися, - це старі моделі в поганому стані", - пише видання з посиланням на аналітиків.

За нинішніх темпів у РФ буде критично мало бойових танків і бронетранспортерів до кінця цього року, сказав Джордж Баррос, аналітик Інституту вивчення війни. Однак партнери Росії, особливо Північна Корея, могли б допомогти, надавши бронетехніку зі своїх власних запасів, сказав він.

Війна в Україні: новини

Командир взводу 24ОШБ "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов розповів, що російські окупанти на гарячому Покровському напрямку страждають від обморожень і скаржаться на відсутність провізії.

А керівник програм безпеки центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук заявив, що окупанти, перегрупувавшись, почали другу хвилю наступу на Донбасі.

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