На одному з найгарячіших напрямків спостерігаються позитивні зміни.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Сили оборони України тепер більш упевнені на Покровському напрямку, ніж раніше. Про це глава держави сказав на зустрічі з журналістами на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

"Єдине, я вважаю позитив, тому що ми про це також говоримо з американськими колегами. І з президентом Трампом про це говорили - про ситуацію на фронті. Я думаю, важливо почути, що в нас останніми днями на Покровському напрямку ситуація краща. Без якихось деталей. Але, я б так сказав, ми там впевненіші, ніж були", - наголосив Зеленський.

Як відомо, російські загарбники не полишають спроб захопити місто Покровськ. За спостереженням військових аналітиків, російські окупанти намагаються обійти місто по флангах, щоб створити умови для взяття населеного пункту в кліщі.

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Нагадаємо, напередодні президент України Зеленський зазначив, що Сили оборони мають "хороші результати на фронті":

"Є хороший результат на фронті - неправильно називати географію, не буду робити це політичним. Але хочу подякувати нашим хлопцям із 425-го окремого штурмового полку - ваша сила дійсно має значення. Молодці!".

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