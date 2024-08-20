Іноземець - дуже ідейний, привносить "нові фішки", про які самі окупанти раніше не знали.

У лавах окупантів служить колишній американський військовий під позивним "Бостон", який втік зі США, де його оголошено в розшук за зберігання дитячої порнографії та підробку документів.

Російське міноборони оприлюднило ролик про "колишнього американського громадянина" на ім'я Вілл із паспортом РФ. Іноземець, який уклав контракт із міноборони РФ, воює у складі мотострілецького з'єднання угруповання військ "Центр".

"Колишній американський громадянин, тепер російський військовослужбовець із позивним "Бостон", проходить службу на посаді оператора розвідувального дрона у взводі БпЛА", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що він прослужив 10 років у ВПС США, кілька років у національній гвардії Массачусетса і два роки як міський радник, а після "заглиблення в міжнародну політику" ухвалив рішення відвідати РФ. Через деякий час він вирішив перейти до лав ЗС РФ. Нині Вілл - оператор розвідувального безпілотника. Колектив окупантів "прийняв" його і довіряє складні бойові завдання.

За словами командира взводу БпЛА з позивним "Сем", іноземець - дуже ідейний, привносить "якісь нові фішки", про які самі окупанти раніше не знали. "Завзяття до роботи в нього є. Постійно вивчає нові матеріали, дуже хороший пілот, професійно підходить до роботи...", - стверджує "Сем".

Як з'ясувало видання "Астра", ідеться про 28-річного добровольця Пуелло-Мота, який на батьківщині перебуває в розшуку за звинуваченням у зберіганні дитячої порнографії. Він зник 7 січня 2024 року, за два дні до того, як мав постати перед судом у штаті Род-Айленді.

Згідно з судовими документами, Пуелло-Мота був арештований у 2022 році, коли поліція Род-Айленда знайшла на його телефоні відверті фотографії неповнолітньої. Він сказав поліцейським, що думав, що дівчині 22 роки, хоча насправді їй було 17 років. Пізніше Пуелло-Мота було висунуто звинувачення в підробці документів і перешкоджанні роботі судової системи.

Як пише The Guardian, кілька місяців тому Пуелло-Мота з'явився в призовному центрі в російському регіоні Ханти-Мансійськ у Західному Сибіру, де його зняли, коли він підписує військовий контракт.

"До підписання контракту з РФ Пуелло-Мота, мабуть, воював добровольцем разом із російськими військами під час захоплення Москвою українського міста Авдіївка в лютому. Того самого місяця російські провоєнні канали поширили кадри розмитої фігури у військовій формі, що встановлює на підтримку РФ прапор США на руїнах українського міста", - написало видання.

Массачусетська газета Republican повідомила, що люди, знайомі з Пуелло-Моту, впізнали його голос у ролику. "Підтвердивши свою участь у битві за Авдіївку, Пуелло-Мота в ролику розповів, що раніше воював в Україні у складі проросійського міжнародного воєнізованого угруповання "П'ятнашка"", - йдеться в публікації.

За даними американського видання Masslive, Пуелло-Мота є колишнім членом 104-го винищувального крила Національної гвардії ВПС Массачусетса. "Після того, як він не з'явився на судове засідання, генеральна прокуратура Род-Айленда опублікувала заяву, в якій йшлося про те, що Пуелло-Мота сів на рейс Turkish Airlines до Стамбула 7 січня", - пише The Guardian.

Іноземці на війні проти України

Раніше рідні громадянина Індії заявили, що його вбили після того, як змусили воювати проти України. Вони вимагають від уряду повернути його тіло в рідне село в північному штаті Хар'яна. За інформацією МЗС Індії, протягом кількох місяців до відомства звернулися кілька чоловіків та їхні сім'ї, які повідомили, що їх обманом змусили поїхати в Росію, де пообіцяли їм роботу або освіту, після чого примусово завербували в армію РФ. Вони заявили, що внаслідок бойових дій загинуло щонайменше четверо людей.

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