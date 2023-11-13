Президент РФ Володимир Путін може перемогти у розпочатій ним війні проти України через нездатність Західних партнерів надати зброю Києву.

Президент РФ знову може повернутися до планів святкування перемоги у війні проти України через гальмування ухвалення рішення про виділення нової допомоги в США і через нездатність Євросоюзу продовжувати підтримувати Україну фінансами на закупівлю зброї.

Про це міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс сказав журналістам у Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ. "На даний час ситуація виглядає так, що Путін готується здути пил з його планів на день перемоги, які він відклав. Бо побачивши обговорення у Вашингтоні, нездатність Європи просуватися далі з військовою підтримкою для України та посилений тиск на українців на фронті, я думаю, що він щасливо може знову починати планувати", - сказав Ландсбергіс.

Глава МЗС Литви висловив думку, що Європа була здатною тиснути так, аби єдиний день перемоги у війні відбувся у Києві і, щоби його святкували українці. Водночас, на його думку, тепер на порядку денному можуть розглядати я різні варіанти.

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"Ми були здатні ухвалити чіткі важливі рішення. Європа була здатна демонструвати лідерство. Настав час, аби ми знову це робили", - наголосив Ландсбергіс.

Крім того, у нього запитали, чи повинна зараз Україна прагнути переговорів з Кремлем.

"Будь-якого роду режим припинення вогню або якісь переговори приведуть до дня перемоги у Москві. Путін дуже чітко наполягає на цьому. Може настати день, саме такий день, коли українці будуть нездатні більше воювати через нашу неспроможність забезпечити їх зброєю. І таким чином ми просуваємо перемогу Путіна. Ми маємо бути дуже чіткі. Не існує "золотої середини". Немає сірих зон, немає дерева або каменю, аби сховатися. Якщо відбудеться режим припинення вогню і ми спробуємо його розкрутити через те, що ми захистили Київ та іншу територію України - буде чітко зрозуміло, що це перемога для Путіна", - наголосив Ландсбергіс.

Військова допомога від ЄС

В Євросоюзі майже впродовж усього цього року не можуть одностайно схвалити виділення восьмого траншу на суму 500 млн євро для закупівлі озброєння для України.

23 жовтня 2023 року віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель повідомив про труднощі виділення нової допомоги на озброєння для України.

Окремо влітку Жозеп Боррель виступив із пропозицією створити спеціальний фонд в рамках Європейського фонду миру для закупівлі зброї для України на суму до 5 млрд євро на рік на наступні чотири роки. Йдеться про 20 млрд євро на період 2024-2027 років. Наразі ця пропозиція остаточне не узгоджена.

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