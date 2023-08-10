Оборонна допомога розрахована на період до кінця першого кварталу 2024 року.

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити ще 24 мільярди доларів на допомогу Україні та іншим країнам, які постраждали від вторгнення Росії. Це перший випадок, коли законодавців просять збільшити фінансування з тих пір, як республіканці отримали більшість в Палаті представників, пише The New York Times.

Запит президента включає 13,1 мільярдів доларів на військову допомогу Україні та поповнення запасів зброї, що використовується Пентагоном для ведення бойових дій. Ще 8,5 мільярдів підуть на економічну, гуманітарну та іншу допомогу Україні та іншим країнам, які постраждали від війни. 2,3 мільярди він запросив на залучення додаткової допомоги від інших донорів через Світовий банк.

"Цей запит стане перевіркою того, чи збережеться у Вашингтоні двопартійна підтримка масштабних зусиль США з підтримки України", - зазначає видання.

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У той же час Bloomberg повідомляє, що 9,5 мільярдів призначені для закупівлі військового обладнання для України і поповнення запасів Пентагону. На продовження військової, розвідувальної та іншої підтримки піде ще 3,6 мільярдів доларів.

За словами високопоставленого представника адміністрації, оборонна допомога розрахована на період до кінця першого кварталу 2024 року. "Невдача в затвердженні фінансування України стане переломним моментом для США через майже 18 місяців після початку війни. Конгрес тричі приймав пакети допомоги Україні, останній раз у грудні минулого року, без особливих суперечок. Це також похитне трансатлантичну коаліцію, яку Байден допоміг зібрати для надання озброєнь і навчання українських військових", - наголошується в повідомленні.

Допомога США Україні: останні дані

За даними he Washington Post, загальна сума американської допомоги Україні вже досягла позначки в 66,2 мільярдів доларів. З них 43,1 мільярда - військова підтримка.

Останнє опитування CNN показало, що республіканці в основному вважають, що Конгрес не повинен санкціонувати виділення нової допомоги Україні, в той же час більшість демократів вважають, що це необхідно.

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