Також аналітики переконані, що під час інтерв’ю на телебаченні Путін хотів вплинути на еліти, які хочуть закінчення війни.

Російський диктатор Путін по телебаченню заявив, що Росія навряд чи найближчим часом братиме участь у переговорах щодо війни проти України.

Як зазначили аналітики Інституту з вивчення війни (ISW) у свіжому огляді, головний посил Путіна був спрямований на те, щоб сигналізувати росіянам, що війна проти України триватиме. Він сказав, що навряд чи братиме участь у переговорах, а також повторив своє переконання, що війна проти України є лише частиною війни проти Заходу.

"Путін, ймовірно, використовує інтерв'ю на державному телебаченні, щоб сигналізувати своєму суспільству, що РФ навряд чи піде на переговори у найближчому майбутньому і що війна навряд чи закінчиться найближчим часом", - зазначили аналітики.

Відео дня

Крім того, аналітики Інституту зауважили, що цим інтерв’ю Путін мав намір повпливати на еліти, які хочуть, щоб війна закінчилась. Його посил мав дати зрозуміти їм, що жодних швидких шляхів встановлення миру не буде.

Ця заява знову говорить про думку Путіна, що Україна є маріонеткою Заходу, а війна є частиною глобального протистояння великих держав.

Крім того, диктатор висловив думку ніби переговори щодо війни в Україні можуть відбуватися лише між США та РФ, без участі України, зазначили аналітики.

Аналітики ISW помітили, що під час інтерв'ю Путін намагався позиціонувати себе як рівного президенту США Дональду Трампу, а Росію, як велику державу.

Ймовірні переговори щодо України

Перед інавгурацією американський президент Дональд Трамп заявляв про підготовку зустрічі з Путіним. У Кремлі відповіли, що готові піти на контакт, але вже після вступу Трампа на посаду.

Також раніше Трамп заявляв, що йому під силу закінчити війну в Україні за 24 години, але пізніше він зрозумів, що цю обіцянку виконати йому на вдасться.

Вас також можуть зацікавити новини: