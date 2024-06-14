Серед них - повне виведення українських військ із чотирьох областей.

Кремлівський правитель Путін заявив, що Росія припинить вогонь і піде на переговори, якщо Україна повністю відмовиться від Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

На зустрічі з представниками Міністерства закордонних справ Росії він заявив, що Україна повинна повністю вивести свої війська з усієї території цих областей, а також відмовитися від членства в Північноатлантичному Альянсі.

"Щойно Київ заявить, що готовий і почне реальне виведення військ, а також заявить про відмову від вступу в НАТО, ми негайно накажемо припинити вогонь і почнемо переговори. Гарантуємо безпечне відведення українських частин і з'єднань. Наша принципова позиція - нейтральний, позаблоковий і без'ядерний статус для України, її демілітаризація і денацифікація", - сказав Путін.

Він запевнив, що йдеться не про замороження війни, а про її остаточне завершення. При цьому кремлівський правитель вимагає зафіксувати в міжнародних договорах статус Криму, Севастополя, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей "як регіонів РФ".

"Базові угоди щодо мирного врегулювання мають бути зафіксовані міжнародними договорами, природно, передбачається і скасування санкцій проти Росії. Ми закликаємо до того, щоб перегорнути трагічну сторінку історії і поступово відновлювати відносини з Україною та Європою", - додав Путін.

Переговори з Росією:

Як відомо, українська влада неодноразово заявляла, що Україна піде на переговори з Москвою тільки після повного виведення окупаційних військ з її території.

У Кремлі постійно називали різні цілі війни. У Путіна запевняють, що готові до переговорів, але на своїх умовах. Також Москва відкидає українську "формулу миру" і відмовляється від участі в "Глобальному саміті миру", який відбудеться у Швейцарії.

В одному з інтерв'ю російському міністру закордонних справ Лаврову запропонували уявити ситуацію, в якій Київ і Захід захочуть піти на переговори. Він сказав, що Росії "розмовляти ні з ким".

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