Повітряні сили інформують про пуски ракет бортами стратегічної авіації противника.

Російські окупаційні війська, попри заяви про "готовність до миру", продовжують тероризувати Україну. У ніч проти 24 квітня ворог атакує дронами, балістикою і ракетами "Калібр".

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Оновлено 01:38: Повітряні сили повідомляють про пуски ракет бортами стратегічної авіації противника.

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Оновлено 01:35: Мер Києва Віталій Кличко інформує про ситуацію в столиці станом на цю мить. У Голосіївському районі – падіння, ймовірно, уламків БПЛА біля житлового будинку.

"Також в цьому районі палають гаражі. На іншій локації – автомобілі. У Шевченківському районі влучання уламків у нежитлову будівлю. У Святошинському – попередньо загоряння будинку. У дворі іншого будинку горять авто. У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння гаражів. Всі служби прямують на місця викликів", – написав він.

Оновлено 01:32: Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на російський терор:

"Росія атакує Київ, Харків та інші міста ракетами та дронами просто зараз. Путін демонструє тільки бажання вбивати. Вогонь має бути припинено. Удари по цивільних повинні припинитися", – заявив він.

Оновлено 01:30: У Харкові знову лунають вибухи, ворог завдає повторних ударів.

Оновлено 01:28: У Святошинському районі столиці зафіксовано загоряння будинку за ще однією адресою, повідомив Тимур Ткаченко.

Потужні вибухи було чути в Харкові, повідомляв мер міста Ігор Терехов. Крім того, під масованим ударом перебуває Київ. Очільник КМВА Тимур Ткаченко розповів, що падіння уламків зафіксовано в Шевченківському, Святошинському та Голосіївському районах столиці.

"У Святошинському районі попередньо загорання житлового будинку, у Голосіївському горять авто. У Шевченківському районі зафіксовано займання нежитлових приміщень. У Святошинському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння автомобілів", – інформує Ткаченко станом на 01:25.

Атаки РФ по Україні

23 квітня російські окупаційні війська завдали удару по Марганцю, що в Дніпропетровській області. Внаслідок російської атаки загинули 9 людей, десятки постраждали.

Місцева влада повідомляла, що ворог вдарив дроном-камікадзе по автобусу з людьми. У ньому були працівники одного з підприємств, які прямували на роботу.

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