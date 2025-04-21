Ймовірно, на підводному човні сталося переобладнання.

На російському підводному човні побільшала кількість ракет "Калібр", які він одночасно має на борту. Про це в ефірі "Суспільного" сказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, у спорядженні російських субмарин з’явилися зміни: якщо раніше вони мали на борту 4 "Калібри", то наразі – шість.

Речник ВМС Дмитро Плетенчук розповів, що станом на сьогодні у Чорному морі знаходиться один ракетоносій — підводний човен — споряджений, ймовірно, шістьма ракетами.

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"Це підводний човен (на чергуванні в морі – УНІАН), але можна помітити різницю, що тепер ми вважаємо, що він може мати на борту до шести ракет одночасно. Це такі зміни відбулися. Тому тепер в статистиці він буде таким чином позначений", - сказав Плетенчук.

Як пояснив речник, є кілька варіантів щодо збільшення ракет на борту ворожої субмарини. Зокрема, не виключено, що росіяни щось переобладнали на ній й це дало можливість брати на борт більше ракет.

"Теоретично у них така можливість була. Ймовірно, вони нею скористалися. За останніми даними, ми вважаємо, що підводний човен споряджений саме такою кількістю ракет", - наголосив військовий.

За даними ВМС ЗСУ, станом на ранок 21 квітня на чергуванні в Чорному морі перебуває один підводний човен. Йдеться, що на його борту – шість крилатих ракет типу "Калібр".

Як писав УНІАН, російські загарбники будують у тимчасово окупованому Криму свій найбільший універсальний десантний корабель проєкту 23900 "Іван Рогов". Згідно з проєктом, на борту зможуть одночасно базуватися до 20 військових гелікоптерів та 1 тис. морських піхотинців. Довжина корабля - 220 метрів, ширина - 40 метрів, тоннажність - 40 тисяч тонн. На думку речника військово-морських сил ЗС України Дмитра Плетенчука, будування в Криму цього корабля є ризикованим "експериментом".

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