Робота ППО України велася на різних напрямках, зазначив речник командування Повітряних сил Збройних сил України.

Російські загарбники спрямували свої ракети у середу, 26 липня, у Хмельницьку область в район Старокостянтинова.

Робота протиповітряної оборони велася на різних напрямках - і винищувачі працювали, і зенітно-ракетні комплекси, вже є інформація про збиття крилатих ракет на Київщині, в Дніпрі, на Харківщині, про це сказав речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що ворог застосовує різні типи озброєння для обстрілу території України. За його словами, в основному ракети, які були запущені з Каспію.

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"Спершу залетіли з південного сходу, з окупованих територій, і прямували на Харківщину, а потім змінили курс до Дніпра, а звідти до Кропивницького, на Кіровоградщину і далі рухалися в напрямку перехресть Вінницької, Миколаївської та Одеської областей, а також Тернопільщини, Львівщини. На Львівщині розвернулися на 180 градусів і були спрямовані у Хмельницьку область у район Старокостянтинова", - повідомив Ігнат.

Речник додав, що загроза ще зберігається в усіх областях, тому що не завжди вдається виявляти ці крилаті ракети.

"Які цілі переслідує ворог зрозуміло - вражати військові об’єкти, об’єкти критичної інфраструктури. І також не забуваймо, що сьогодні відбувається саміт Україна - НАТО (йдеться про засідання нової Ради Україна - НАТО у Брюсселі - УНІАН), і противник на такі символічні дати й заходи робить такі провокації", - зазначив Ігнат.

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Увечері 26 липня стало відомо, що РФ запустила крилаті ракети з 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Запуски борти зробили з Каспію. Пізніше по всій території нашої держави оголосили повітряну тривогу.

Близько 18:00 повідомлялося, з півночі летіли швидкісні ракети. Пізніше ракети змінювали курс. Згодом стало відомо, що окупанти здійснили пуск ракет Х-47 "Кинджал".

Варто зазначити, що росіяни вже багато разів били по українській землі різними ракетами, через ворогів є дуже багато жертв, руйнувань та постраждалих. Станом на сьогодні нашим захисникам вдалося "мінусувати" понад 1 300 ворожих ракет.

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