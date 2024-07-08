За намірами окупантів, вони спочатку відберуть житло тих українців, які виїхали з Донецької та Луганської областей ще 10 років тому.

Понад 50 тис. квартир та приватних будинків на окупованій Росією території Донецької і Луганської області потрапили у списки "нічийних".

Це житло конфісковують, якщо власники не оформлять російські документи. Але юристи застерігають людей не повертатися до окупованих населених пунктів через небезпеку, пише "Донбас.Реалії".

Насправді кількість квартир і приватних будинків, які незаконно привласнюють росіяни на українських територіях є значно вища, оскільки названі обсяги стосуються лише публічно визнаних окупаційною владою намірів.

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Видання зазначило, що підконтрольні Росії бойовики відбирають житло у донеччан та луганчан ще з початку війни, називаючи його "нічийним", а з 2019-го ввели для цього термін – "безхазяйне житло". Після повномасштабного вторгнення окупанти приймають нові "нормативні документи", які спрощують конфіскацію будинків і квартир українців.

За намірами окупантів, вони спочатку відберуть житло тих українців, які виїхали з областей ще 10 років тому. Але, як виявилося, ризикують втратити власність й ті, хто продовжив жити в окупації.

Мешканці окупованих міст, таких як Маріуполь, Мелітополь та Енергодар, повідомляють, що з Росії переїжджають цілими родинами у повністю мебльовані квартири українців. При цьому росіян не відлякують, наприклад, перебої з водопостачанням у квартирах окупованого Донецька, тому що вони "жили в ще гірших умовах у російській провінції".

Але українські юристи не радять їхати на окуповані землі рятувати своє майно. Вони зазначили, що цей шлях є "дуже довгим та небезпечним". Натомість рекомендують підтримувати зв’язок з сусідами, родичами чи знайомими на окупованих територіях, просити, щоб регулярно навідувалися до житла, яке пустує.

Варто перевіряти на сайтах окупаційних адміністрацій списки "безхазяйного" житла, збирати в електронному вигляді всю інформацію, починаючи з дати, коли з’явилося оголошення, щоб з часом мати змогу повернути своє майно через суд.

Ситуація на окупованих територіях

Окупанти продовжують звірствувати на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Вони почали "приватизувати" житло українців, яке вважають нічийним.

"У населеному пункті Горностаївка Херсонської області окупанти забирають житло у місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну територію України або загинули в результаті бойових дій", - повідомляли у Генштабі ЗСУ.

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