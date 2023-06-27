Троє працівників загинули, а ще троє - поранені.

До четверга в Херсоні не курсуватимуть тролейбуси, бо необхідно підібрати нових працівників, оскільки є загиблі і поранені водії. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко у всеукраїнському телемарафоні.

"У зв’язку з тим, що ряд працівників загинули - три чоловіка і троє було поранено, нам необхідно підібрати нових працівників, а також відремонтувати тролейбуси", - розповів він. При цьому додав, що планується вже в четвер тролейбуси вийдуть на маршрути. "Плануємо, що вже в четвер тролейбуси знов почнуть возити на безкоштовній основі наших громадян", - повідомив Мрочко,

Як відомо, вчора у відеозверненні Мрочко повідомив, що 27 та 28 червня по причині обстрілів кумунального підприємства тролейбуси рухатися не будуть.

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Ситуація у Херсоні

23 червня було обстріляно підприємство МКП "Херсонелектротранс". Тоді загинув 55-річний чоловік загинув на місці, ще п'ятеро його колег були поранені, їх шпиталізували. Пізніше стало відомо про смерть в лікарні 43-річного працівника від ран.

Як повідомляв УНІАН, майже щодня Херсон і область обстрілюють окупанти. Вчора повідомлялося, що ворог знову обстріляв Херсонщину.

Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що 25 червня російська армія завдала по регіону 95 ударів, випустивши майже 650 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації.

Тільки по місту Херсон ворог випустив 17 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів. Одна людина загинула, ще сім - дістали поранення.

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