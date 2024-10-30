За даними розвідки, наразі ворог не створив наступальних угрупувань, каже Волошин.

На півдні Силам оборони України протистоїть угруповання російських окупаційних військ, що складається з близько 200 тисяч осіб. Таку заяву зробив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Щодо кожного напрямку, ворог розподіляє сили відповідно до того, де нарощує зусилля, де тримає оборону. Він розподіляє ці сили на кожному відтинку лінії бойового зіткнення, згідно своїх планів", – розповів він в етері телемарафону.

За даними розвідки, наразі ворог не створив наступальних угрупувань, каже Волошин. Проте на декількох відтинках окупанти створюють додаткові штурмові групи для ведення штурмових дій малими силами піхоти.

Відео дня

До того ж, на деяких ділянках ворог збирає броньовану техніку для підтримки дій вищезгаданих штурмових груп.

Війна в Україні: ви могли це пропустити

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що український фронт у Донецькій області посипався. За його словами, росіяни вже зайшли у Селидове і закріплюються там. Причиною такої ситуації він називає нестачу озброєння та людей.

Тим часом експерти лабораторії вибухотехнічних досліджень КНДІСЕ заявили, що під час останніх атак російські загарбники випускали по Україні дрони з термобаричною бойовою частиною.

Вас також можуть зацікавити новини: