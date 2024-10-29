Росіяни заздалегідь встановлюють польотні завдання для своїх дронів, а точність виконання цих завдань не дуже важлива для окупантів.

Російські окупаційні війська під час останніх атак випускали по Україні дрони з термобаричною бойовою частиною. Про це заявили експерти лабораторії вибухотехнічних досліджень КНДІСЕ у коментарі виданню УНН.

Зазначається, що фахівці лабораторії виїжджали на місця атак по території України з 26 до 29 жовтня. Частину виявлених уламків російського озброєння було передано експертам для подальшого вивчення та аналізу.

"У ході попереднього аналізу на місцях подій виявлено частини та уламки безпілотного літального апарату типу "Shahed 136" (російське маркування – "Герань 2") з термобаричною бойовою частиною. Зокрема ідентифіковано − плати керування двигунами китайського виробництва, блоки "Комета" російського виробництва, двигуни та інші деталі", – кажуть спеціалісти.

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Зазначається, що "Комета", – це єдина російська технологія, яку окупанти почали використовувати в ударному безпілотнику. Її також встановлюють на ракети Х-69, "Іскандер-М", розвідувальні дрони "Орлан", плануючі ФАБи та іншу номенклатуру озброєння.

"Висновки за результатами аналізу попередніх подібних компонентів свідчать, що виробництво цього російського компоненту неможливе без використання іноземної мікроелектроніки", – наголосили в КНДІСЕ.

Наскільки ефективними будуть такі зміни, поки говорити зарано. Зараз окупанти здебільшого застосовують "шахеди" для руйнування цивільної інфраструктури та терору цивільних українців.

Росіяни заздалегідь встановлюють польотні завдання для цих дронів, а точність виконання цих завдань не дуже важлива для окупантів. Для ворога достатньо, аби дрон дістався української території, адже головна мета РФ – завдати будь-якої шкоди та посіяти хаос і паніку серед українського населення.

Зміни в російських дронах

Раніше стало відомо, що російські окупанти запустили в повітряній простір України безпілотники з "лінзою Люнеберга". У такий спосіб загарбники плутають українську ППО.

Як пояснив експерт з авіаційних засобів з нікнеймом "Полковник ГШ", ці дрони не мають бойової частини, а замість корисного навантаження несуть друковану на 3D принтері кулю ("лінзу Люнеберга") обернуту фольгою. Вона сприймається українською ППО як велика ціль.

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