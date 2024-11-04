Україна потребує від міжнародних партнерів додаткових засобів ППО, наголосив очільник міністерства.

Росія готується до завдання ударів по об'єктах ядерної інфраструктури на території України. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній пресконференції з німецькою колегою Анналеною Бербок.

"Я знову нагадаю, що у нас є докази про те, що Росія готувала і готує удари по об'єктах ядерної інфраструктури України. Ми повинні їх захищати, з одного боку, а також світ повинен різко і твердо реагувати, щоби цього не допустити", – наголосив Сибіга.

Глава МЗС України відзначив, що допомога колективного Заходу для України – це не благодійність, а інвестиція у спільну трансатлантичну безпеку.

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"Дуже важливо, щоби ті рішучі кроки, які мають бути прийняті – вони приймалися також вчасно, щоби ми не допускали втрати наших територій, далі не втрачали наших людей, аби ми ставали усе більш самодостатніми за деякими напрямками", – додав він.

Міністр наголосив, що дуже важливо ці рішення конвертувати у конкретні практичні дії. Україна щоденно доносить це до союзників. Перше – це зняття будь-яких обмежень на застосування далекобійної зброї.

"Це наше справедливе право. Я маю на увазі застосування далекобійної зброї по території Росії по військових цілях", – сказав Сибіга.

Разом з тим, друге – це збиття російських ракет і дронів над територією України засобами ППО сусідніх держав:

"Росія провокує. Вона тестує реакцію країн НАТО. Вона тестує системи НАТО. І наша пропозиція та заклик - врешті прийняти це рішення".

Крім того, йдеться про нарощування українських оборонних спроможностей і оборонки.

"Україна спромоглася після початку повномасштабного вторгнення в шість разів наростити власне виробництво різних типів озброєння. Це також про час і економію коштів для наших союзників. Тому що масштабування нашого виробництва дронів, артилерійських снарядів чи артилерійських систем – допомагатиме нам ставати сильнішими і самодостатнішими, і економитиме замоби для наших союзників", – заявив Андрій Сибіга.

При цьому, додаткові засоби ППО – це фундаментальний пріоритет України, аби захистити українські міста і ядерні об'єкти на території нашої держави.

РФ готується до ударів по ядерній інфраструктурі України

У жовтні видання Financial Times писало, що Росія змінює маршрути безпілотних літальних апаратів та ракет, щоб вони проходили поруч з атомними електростанціями України. Представники українських енергетичних компаній та чиновники зазначали, що цьогорічні атаки РФ на енергосистему країни стали більш точними, ніж восени 2022 року.

Раніше президент України Володимир Зеленський попереджав, що росіяни хочуть атакувати три українські АЕС. Він наголошував, що є докази таких намірів країни-агресорки.

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