Україна має докази таких намірів країни-агресорки.

Росія хоче атакувати три атомні електростанції на території України.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на засіданні Радбезу ООН. Він зазначив, що є докази таких намірів країни-агресорки.

"Зараз ми входимо в третю зиму в цій війні. Росія знову намагається зруйнувати нашу енергетику. І цього разу вони навіть більш цинічні. Вони хочуть атакувати три наші атомні електростанції. У нас є ця інформація і докази. Якщо Росія готова так далеко зайти, це значить, що нічого не є цінним для Москви. Цинізм РФ продовжиться, якщо їм це дозволити", – наголосив він.

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РФ готує атаки по українських АЕС: що відомо

Президент Володимир Зеленський в інтервʼю одному з західних видань сказав, що Росія використовує китайські супутники для фотографування українських АЕС – можливо, такі дії здійснюються для підготовки ударів по ядерних об′єктах.

Кілька днів тому стало відомо, що Україна звернулась до союзників та міжнародних інституцій у зв’язку з планами Кремля ударити по об'єктах української атомної енергетики.

Як повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга, в української розвідки є інформація про те, що ворог планує атакувати відкриті розподільні пристрої на АЕС і підстанції електропередачі, критичні для безпечної експлуатації атомної енергетики.

У Міненерго згодом наголосили, що атаки Росії на критичні для українських АЕС підстанції загрожують радіаційній безпеці всього європейського континенту. У міністерстві закликали МАГАТЕ прискорити розгортання моніторингових місій.

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