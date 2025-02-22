Немає жодних гарантій, що переговори між США і Росією приведуть до вирішення конфлікту, і найкривавіші битви ще попереду, стверджує видання.

Після трьох років війни в Україні найкривавіші битви можуть бути ще попереду, і результат війни, найімовірніше, вирішуватиметься на полі бою. При цьому, як пише The Independent, за нинішніх тенденцій Росія до кінця року цілком зможе захопити решту Донбасу.

Як стверджує видання, це "героїчне припущення", що Україна буде в сильнішій позиції наступного року, адже кожна наступна річниця вторгнення послаблювала позиції Києва.

"За нинішніх тенденцій, Росії знадобиться до кінця року, щоб захопити решту Донбасу, без чого припинення війни в будь-якому разі малоймовірне. Тому немає жодних гарантій, що переговори між США і Росією приведуть до вирішення конфлікту. На жаль, це означає, що найкривавіші битви війни ще попереду, оскільки російські військові прагнуть максимально збільшити свою військову перевагу", - пише видання.

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Як нагадує видання, останнім часом США різко відмовилися від підтримки України на тлі публічного конфлікту президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

З точки зору Трампа, це війна Байдена, яка вже програна. І в політичному плані Трампу набагато легше домагатися миру, ніж його європейським колегам, тому що він вів кампанію з антивійськовим посилом, неодноразово заявляючи, що війни ніколи б не сталося, якби він був президентом.

"Трамп хоче знайти швидке рішення і рухатися далі. Якщо це не вдасться, він може вмити руки і нехай європейці розбираються з цим", - ідеться в статті.

При цьому Росію ніхто не змушує поспішати з укладенням угоди, яка їй не подобається. Умови Москви відомі: офіційне визнання того, що чотири регіони, які вона анексувала у вересні 2022 року, плюс Крим тепер є частиною Росії, і виведення українських військ, що залишилися, з цих регіонів. Київ має обіцяти постійний нейтралітет, обмеження на свої збройні сили.

Але ці умови абсолютно неприйнятні для Києва. І єдиний спосіб нав'язати таку угоду Києву - це або повний військовий крах українських сил, що наразі малоймовірно, або узгоджений тиск з боку об'єднаного Заходу з метою прийняття умов Росії. Однак європейці поки наполягають на тому, що Україна повинна продовжувати битися, поки не зможе вести переговори "з позиції сили".

Ситуація на фронті

Як розповідав екс-спікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов, ситуація на фронті в Україні далека від стабільної, вона надзвичайно складна особливо в районі міст Торецьк і Часів Яр Донецької області. Крім того, кризові наслідки може мати ситуація, яка зараз розгортається на Куп'янському напрямку в Харківській області.

Нагадаємо, 19 лютого в моніторинговому проєкті DeepState повідомили, що російські війська захопили одразу два населені пункти на Донеччині - Дачне та Зеленівку. А 21 лютого окупанти зайшли в Новоочеретувате.

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