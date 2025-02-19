При цьому їм вдалося просунутися біля низки сіл.

Військові ЗСУ відкинули російських окупантів біля Малинівки. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

При цьому вони додали, що окупанти захопили відразу два населені пункти. "Ворог окупував Дачне та Зеленівку", - повідомили аналітики.

Вони додали, що ворог також просунувся біля Костянтинополя, Новосілки, Кліщіївки, Баранівки, в Новоочеретуватому, Андріївці та Піщаному.

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Крім того, завдяки діям 6 БСП 12 БрСпП "Азов" окупантів було відкинуто від траси Покровськ-Костянтинівка.

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Наступ росіян на фронті, зокрема на Покровському напрямку, помітно загальмувався, заявив військовий оглядач Денис Попович. Він зазначив, що ЗСУ перейшли до контратак, тому у найближчій перспективі казати про оточення Покровська й тим паче взяття цього міста для росіян немає сенсу. Оглядач зауважив, що окупанти можуть спробувати просунутися до кордонів Донецької області з Дніпропетровською.

15 лютого окупанти значно збільшили кількість атак на фронті. За даними Генштабу, протягом доби на передовій відбулося 250 бойових зіткнень із противником. Найбільше боєзіткнень тоді відбулося на Покровському напрямку, а саме – 67.

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