Військові ЗСУ відкинули російських окупантів біля Малинівки. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.
При цьому вони додали, що окупанти захопили відразу два населені пункти. "Ворог окупував Дачне та Зеленівку", - повідомили аналітики.
Вони додали, що ворог також просунувся біля Костянтинополя, Новосілки, Кліщіївки, Баранівки, в Новоочеретуватому, Андріївці та Піщаному.
Крім того, завдяки діям 6 БСП 12 БрСпП "Азов" окупантів було відкинуто від траси Покровськ-Костянтинівка.
Війна в Україні: новини
Наступ росіян на фронті, зокрема на Покровському напрямку, помітно загальмувався, заявив військовий оглядач Денис Попович. Він зазначив, що ЗСУ перейшли до контратак, тому у найближчій перспективі казати про оточення Покровська й тим паче взяття цього міста для росіян немає сенсу. Оглядач зауважив, що окупанти можуть спробувати просунутися до кордонів Донецької області з Дніпропетровською.
15 лютого окупанти значно збільшили кількість атак на фронті. За даними Генштабу, протягом доби на передовій відбулося 250 бойових зіткнень із противником. Найбільше боєзіткнень тоді відбулося на Покровському напрямку, а саме – 67.