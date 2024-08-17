У Торецьку вже з'явилися перші російські розвідувальні підрозділи.

Поки що Росія не виявляє бажання послабити свої війська на Донбасі - на відміну від України, яка відвела терміново необхідні частини під Курськ.

Видання Der Spiegel пише, що для українців це ризикована ставка.

"З весни російські війська домоглися великих територіальних успіхів у напрямку міста Покровська. Напередодні голова адміністрації Покровська закликав до евакуації, заявивши, що ворог перебуває лише за десять кілометрів від околиці міста", - сказано в матеріалі.

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Наразі росіяни також просуваються до Торецька. Місто Нью-Йорк уже на 80 відсотків у їхніх руках, повідомив Ігор Бистрий, місцевий чиновник.

У Торецьку вже з'явилися перші російські розвідувальні підрозділи.

"Ми сподіваємося, що операція в Курську відверне росіян. Інакше катастрофа триватиме", - додав чиновник.

Стверджується, що не зарозумілість, а сміливість відчаю спонукала київське керівництво зробити свою ставку.

"Ми не можемо дозволити собі стояти на місці й воювати за російськими правилами. Я лише сподіваюся, що у нас також є план подальших дій, який залежить від очікуваної реакції супротивника і враховує всі ризики", - каже київський військовий аналітик Микола Бєлєсков.

Колишній міністр оборони Загороднюк вважає, що Путін виведе війська з Донбасу, навіть якщо досі цього не зробив.

"Він повинен щось зробити, поки не закінчилася осінь і погода не ускладнила бойові дії. Кожен день зволікання в будь-якому випадку ускладнює звільнення територій, це був гіркий урок, який ми, українці, повинні були засвоїти", - сказав він.

Просування на російську територію дало українській армії та суспільству мотиваційний поштовх. Але дехто визнає, що битися на чужій землі - теж неспокійне почуття.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Збройні сили України мають нові просування на території Росії, на деяких напрямках вони просунулися на відстань від одного до трьох кілометрів.

Про це по відеозв'язку доповів президенту Володимиру Зеленському головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Війська наступального угруповання продовжують ведення боїв, мають просування на деяких напрямках від 1 до 3 км у бік противника. Уздовж усієї лінії фронту тривають бої. Ситуація контрольована. Усі заходи виконуються відповідно до плану", - сказав Сирський.

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