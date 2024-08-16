За його словами, система логістики працює без збоїв.

Збройні сили України мають нові просування на території Росії, на деяких напрямках вони просунулися на відстань від одного до трьох кілометрів.

Про це по відеозв’язку доповів президенту Володимиру Зеленському головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський. "Війська наступального угруповування продовжують ведення боїв, мають просування на деяких напрямках від 1 до 3 км в бік противника. Уздовж всієї лінії фронту продовжуються бої. Ситуація контрольована. Всі заходи виконуються відповідно до плану", - сказав Сирський.

За його словами, наші війська на Курщині всім забезпечені, система логістики працює без збоїв. Він також повідомив, що генерал-майор Едуард Москальов приступив до виконання обов’язків на посаді начальника створеної на території Курської області військової комендатури. "Проблемних питань, які потребують Вашого рішення немає", - зазначив Сирський.

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Щодо обмінного фонду він сказав наступне: "Продовжуємо поповнювати. На даний час йдуть бої в районі Малої Локні. Я сподіваюсь, що там буде багато полонених".

Сирський також поінформував президента про ситуацію на сході країни. За його словами, від ранку суттєвих змін не відбулося, йдуть напружені бої на Покровському та Торецькому напрямках. "Всі заходи, про які я доповідав, вони виконуються. І тримаю все на контролі", - зазначив генерал.

Бої в Курській області

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня головнокомандувач доповідав президенту, що від початку наступу Сили оборони просунулися в оборону противника на 35 кілометрів, взявши під контроль 82 населених пункти РФ.

На частині території Курської області вже працює військова комендатура, її очолив генерал-майор Едуард Москальов.

Учора The Independent, посилаючись на анонімного українського полковника, зазначало, що у ході операції в Курській області Збройні сили України взяли в полон близько двох тисяч російських військових.

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