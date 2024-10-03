Українське населення або виїхало з окупації, або відмовляється співпрацювати із загарбниками.

Кремль проводить кампанію із переселення росіян на окуповані території України. Про це йдеться у новій публікації "Радіо Свобода".

За даними українського підпілля, Росія має гострий дефіцит робочих рук на окупованих територіях. Більшість населення просто залишило окуповані частини Херсонської та Запорізької областей, а серед решти не надто багато охочих співпрацювати з окупантами.

Аби стимулювати переселення російських громадян на захоплені землі, на початку вересня очільник Росії Володимир Путін видав указ про "додаткові соціальні гарантії" тим, хто туди переїде.

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Основний потік "переселенців" з Росії спрямований у міста і селища поблизу Азовського моря, розповів доцент кафедри філософії та соціології Маріупольського державного університету Олександр Зубченко, який досліджує події у Запорізькій області. Він зауважив, що там досить далеко від лінії фронту, а тому безпечно. На окуповані території ідуть переважно жителі віддалених та бідних регіонів РФ, яких манить і кращий клімат, і великі гроші.

"Ті кошти, які обіцяють за роботу на ТОТ України, здаються їм манною небесною. На жаль, є глибокий тил, є Мелітополь, є Азовське узбережжя, куди українські удари дістаються не так часто, як, скажімо, по Енергодару, Токмаку або Пологах. І тому вони там почуваються більш безпечно. Ну і плюс чинники того, що це південь, що це море, що це безкоштовне, а фактично вкрадене у місцевих жителів житло, дійсно це багато кого приваблює. По Запорізькій області це видно меншою мірою, по Маріуполю більше – там відбувається масове заселення робітників, будівельників, багато вихідців із середньої Азії, з сибірських, азійських регіонів Росії", – зазначив він.

За словами депутата Генічеської міської ради (Херсонщина) Юліана Лучка, саме до Генічеська росіяни приїжджають найактивніше.

"Генічеськ – це зараз адміністративний центр окупаційної влади Херсонської області. Тому там таке явище найбільше спостерігається. Перш за все хочу зазначити, що окупанти надають житло всім, хто приїжджає. Був ще опублікований перелік майна, яке підлягає націоналізації, власники яких виїхали і не заявили про свою власність, не переоформили за російським законодавством. Вони його поки не дарують, наскільки я розумію, а видають на тимчасове користування тим спеціалістам, котрі приїжджають працювати на тимчасово окуповану територію", – повідомив депутат.

У Центрі національного спротиву розповіли, що окупанти в першу чергу потребують робочих рук для облаштування фортифікаційних укріплень, перевезення вантажів та "відновлення" об’єктів інфраструктури.

"Дуже гостра проблема з лікарями, працівниками їхніх адміністрацій, фахівцями з інфраструктурних проєктів, які забезпечують логістику та інше, а з вчителями взагалі питання стоїть дуже складно. Виробництва зараз ніякого взагалі немає тут", – додав депутат.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, на думку військових, оборона Вугледара свої завдання виконала. Захоплення міста стало частиною загального наступу по лінії Вугледар-Курахове-Покровськ.

Також ми розповідали, що на півдні та сході України російська армія зосередила півмільйона своїх військових. Капітан 1 рангу запасу ВМС ЗСУ, колишній заступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко вважає, що росіянам поставлено завдання максимально захопити територію Донецької області, максимально наблизитися до таких обласних центрів, як Запоріжжя, Дніпро, Суми, Харків.

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