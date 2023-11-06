Депутати хваляться "розширенням території" Росії і планують переселяти колоністів на "нові землі".

У російській Держдумі виступили з пропозицією роздавати землю на окупованих територіях України учасникам "СВО". Таку ініціативу озвучив лідер партії "Родина" Олексій Журавльов у коментарі "Комерсант".

За словами депутата, зараз він готує законопроект, який дозволить видавати росіянам "східноукраїнський гектар" на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Причому солдати російської армії будуть отримувати землю в пріоритетному порядку.

За визнанням Журавльова, на таку ідею його наштовхнули вже існуючі в Росії схожі програми "далекосхідного" і "арктичного" гектарів.

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"Росія збільшилася більш ніж на 100 млн га, і цю землю після нашої перемоги належить комусь обробляти", - заявив він не уточнивши, куди ж, за його задумом, повинні подітися українці, які зараз живуть на цих територіях і спокійно обробляли цю землю до приходу російських окупантів.

Обличчя "руського міра"

Як писав УНІАН, російська пропаганда часом прямо визнає, що життя українців на Донбасі, яких Росія нібито рятує, насправді не мають для неї значення. Так нещодавно в ефірі однієї з телепрограм російські "експерти" визнали, що в прифронтовій Авдіївці залишаються сотні цивільних. Але вони нібито "самі винні", що не поїхали геть, тому росіяни скидатимуть на них бомби.

У самій же Росії пересічні громадяни активно експлуатують тему "СВО" для вирішення своїх конфліктів в рамках цивільних судових розглядів. Наприклад, при розподілі дітей в ході розлучення батьки можуть використовувати в якості аргументу в суді звинувачення, що чоловік або дружина підтримує Україну.

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