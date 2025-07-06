Після операцї "Павутина" літаки на певний час заховали аж на Чукотці.

Після української операції "Павутина" Росія сховала вцілілі літаки стратегічної авіації на Далекому Сході. Але зараз літаки знову повертаються в європейську частину Росії, де вони стають вразливими для ударів Сил оборони.

Видання NV зазначає, що авіабаза "Енгельс-2" на околиці Саратова протягом усієї війни була одним з основних аеродромів звідки піднімалися літаки для ракетних атак на Україну. Однак протягом червня на авіабазі не було жодного літака стратегічної авіації РФ.

Однак тепер схоже на те, що переляк після операції "Павутина" у росіян вже минув. Нові супутникові знімки, які отримали журналісти NV, свідчать про повернення російської авіації в Енгельс. Станом на 5 липня там перебували чотири великих літаки. Якість супутникового знімку не дає змоги точно визначити модель літака, але в NV переконані, що або усі машини, або більшість з них належать до стратегічної авіації.

Відео дня

Видання також нагадує, що якраз в ніч проти 5 липня (саме цим днем датується супутниковий знімок) в районі авіабази "Енгельс-2" пролунали вибухи, а місцеві мешканці зняли на відео проліт безпілотників.

"Повернення літаків в зону потенційного ураження може бути пов’язане з підготовкою до чергової ракетної атаки. Моніторингові канали повідомляють про підготовку подібного удару останні кілька днів", – додали у виданні.

Реакція РФ на операцію "Павутина"

Як писав УНІАН, після втрати кількох десятків дефіцитних ракетоносців від української операції "Павутина" в Кремлі панували "шок і обурення". За словами інсайдерів, деякі російські посадовці сприйняли втрату літаків як особисту трагедію. Інші вимагали від російського диктатора Володимира Путіна "оголосити війну" Україні замість там званої "СВО".

Військовий експерт Іван Ступак попереджає, що Росія може спробувати повторити українську операцію "Павутина", але вже проти самої України.

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