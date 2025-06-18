'Шок і обурення в Кремлі': The Telegraph дізналося, як у РФ сприйняли операцію 'Павутина'

Після початкового шоку від операції "Павутина", оточення Путіна вимагає оголосити війну Україні, але того поки влаштовує "СВО".

Після операції "Павутина" російські "яструби" можуть посилити тиск на Кремль, вимагаючи оголосити війну Україні. Вони сподіваються на посилення мобілізації в Росії, а також хочуть обґрунтувати жорстокі бомбардування мирних міст України, йдеться у статті The Telegraph.

Опитані виданням джерела в РФ розповіли, що в Кремлі панували "шок і обурення" після ударів українських дронів по російських стратегічних бомбардувальниках. Деякі розповідали журналістам, що сприйняли удари, як особисту трагедію. Інші вимагали від російського диктора Володимира Путіна "оголосити війну" Україні замість там званого "СВО".

"Серед жорсткої націоналістичної еліти Росії зростає переконання, що Путін зайшов недостатньо далеко, що він повинен офіційно оголосити війну, набрати ще мільйон людей і знищити уряд Володимира Зеленського щоденними ракетними ударами по Києву", - йдеться в статті.

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Журналісти роблять висновок, що російські "яструби", тобто прихильники посилення війни, вважають, що офіційне оголошення війни дасть змогу здійснити ескалацію - щоденні удари міжконтинентальними ракетами і, можливо, застосування тактичної ядерної зброї. Також вони розраховують на масову мобілізацію, в рамках якої Росія може призвати до 2 млн резервістів.

The Telegraph запитав у своїх інсайдерів, чи може операція "Павутина" підштовхнути Путіна прислухатися до "яструбів".

Один із колишніх кремлівських чиновників, який був керівником різних операцій проти України, сказав, що "Павутина" не стала причиною політичних дискусій або перегляду формату військових операцій. А джерело в навколовоєнному аналітичному центрі сказало, що Путін навряд чи готовий оголосити війну Києву, оскільки поточна ситуація його "повністю влаштовує". Ще одне джерело сказало, що Росія побоюється продовження диверсій з боку України.

Що змінила операція "Павутина"

Як писав УНІАН, 1 червня СБУ одночасно завдала ударів по чотирьох військових аеродромах у тилу РФ, де росіяни ховали стратегічні бомбардувальники.

Після цього країна-агресор зробила спроби заховати літаки. Наприклад, для стратегічних літаків вони почали будувати укриття на віддалених аеродромах базування, де немає навіть доріг. Найцінніші літаки РФ відвела якомога далі від кордонів України. Наприклад, два стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-160 росіяни перемістили на віддалену авіабазу "Анадир", що розташовується на відстані понад 6400 кілометрів від України.

Експерти-розвідники підрахували, що ремонт кожного стратегічного бомбардувальника, які Росія втратила під час операції "Павутина", триватиме щонайменше півтора року. І в цьому будуть задіяні десятки підприємств ВПК.

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