Основна стратегія Росії залишається незмінною з лютого 2022 року - придушення українських сил за рахунок величезної потужності та переваги в ресурсах.

Російський наступ набрав обертів у серпні, коли Україна перекинула тисячі найзагартованіших у боях солдатів для раптового вторгнення в Курську область.

Як зазначає The Financial Times, Україна сподівалася, що її зухвала операція змусить Кремль перекинути ресурси з Донецька, але цього не сталося.

Натомість російські війська захопили кілька міст і наблизилися на відстань 8 км від Покровська і 4 км від Мирнограда. Деякі командири і солдати вважають це витратами Курського наступу, пише видання.

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"Курськ був хорошою ідеєю, він показав, що Росія слабша, ніж багато хто вважав... Але ми розплачуємося за це частиною нашої власної землі", - сказав командир українського підрозділу сухопутних військ.

Основна стратегія Росії залишається незмінною з лютого 2022 року - придушення українських сил за рахунок величезної потужності та переваги в ресурсах, розповіли "Фенікс" і командири чотирьох інших українських бригад. Усі вони скаржилися, що їхні підрозділи іноді поступалися за чисельністю у співвідношенні 1:8, і що на кожен випущений снаряд росіяни випускали 10 або більше.

Однак, за словами командирів, російські війська адаптувалися, роблячи висновки з колишніх помилок і уникаючи великих наступів із використанням танків і бронетехніки. Їхня нова тактика призвела до нещодавніх успіхів на Донеччині, змусивши українські війська відступити і наблизивши Москву до її мети - контролю над усією територією регіону.

Командир батареї 21-го батальйону Окремої президентської бригади Михайло Темпер, який перебуває в регіоні з квітня, каже, що в середині літа російська тактика змінилася. Тепер вони використовують швидші та мобільніші підрозділи і перейняли стратегії, які раніше застосовувала ПВК "Вагнер".

"Путін знищив "Вагнер", але взяв найефективніші його частини", - сказав Темпер.

Російська армія, додав він, "зробила висновки і досвід із "Вагнера" і воює так само, як він".

Оператор безпілотника в батальйоні Темпера, каже, що нова російська тактика використання невеликих піхотних підрозділів для атаки одразу з кількох напрямків ускладнила йому завдання з наведення військ на ціль.

Водночас українці мало що можуть зробити проти російських бойових гелікоптерів і літаків, що несуть планувальні бомби, кажуть солдати.

Складна ситуація біля Вугледару

"У нас немає жодної протиповітряної оборони", - каже заступник командира 72-ї механізованої бригади ЗСУ, що веде бої за 70 км на південь від Покровська у Вугледарі. Місто перебуває під загрозою оточення російськими військами.

Спроба взяти Вугледар дорого обійшлася російським військам - за майже два роки боїв тисячі солдатів загинули, сотні танків і бронемашин знищено. Але, за словами заступника командира, оскільки його власні війська "виснажені", у РФ може бути більше шансів узяти його найближчими тижнями.

Затримки з поставками західних озброєнь також є фактором погіршення ситуації для українських військ, кажуть командири.

"Однак вони поклали провину і на київське військове керівництво за надто повільне будівництво оборонних ліній, а також за спорудження неефективних траншей і вогневих позицій", - стверджується в статті.

Останніми тижнями Україна розгорнула підкріплення для зміцнення своїх військ навколо Покровська й активізувала будівництво укріплень.

Але Росія також змінила тактику, сповільнивши своє просування до Покровська і спробувавши обійти українські позиції з флангу. Тепер вона також зосередилася на території навколо Вугледара і Курахового, ще одному опорному пункті, що стикається з інтенсивними російськими наступами на півдні.

Юрій, командир 68-ї єгерської бригади, чиї війська билися, але в кінцевому підсумку не змогли захистити місто Новогродівка, сказав, що останні бої "дуже інтенсивні".

Він описав атаки російських військ із застосуванням хімічної зброї на його війська, зокрема одну у квітні, коли солдати вискочили з окопів, щоб подихати свіжим повітрям, але були розстріляні.

Поки втрати України зростали, Юрій сказав, що у Росії їх більше. Але, незважаючи на те, що щодня гинуть сотні солдатів Москви, їх швидко замінювали нові новобранці, сказав Юрій та інші командири.

"Це неймовірно ... Як довго вони зможуть це продовжувати?" - сказав він.

Начальник розвідувального підрозділу з використанням безпілотників побоювався, що відповідь може бути отримано через кілька років, і передбачив "повне руйнування і ймовірну окупацію" Покровська протягом двох-трьох місяців.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Триває війна в Україні, - російські окупанти не припиняють спроб просунутися на Донеччині, і зараз критична ситуація під містом Вугледар. Про це розповів військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

За його словами, окупанти переключилися на Курахівський напрямок саме через те, що зараз їм не вдається просуватися в бік Покровська.

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