Одтин комплекс росіяни втратили в Криму, інший - на Курщині.

В листопаді ЗСУ знищили одразу два російських зенітно-ракетних комплекси С-400 протягом одного тижня. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

Так, британці за своїми даними змогли підтвердити, що 29 листопада ЗСУ знищили елементи комплексу С-400 у Сімферополі.

"У соцмережах висвітлювали вибух і детонацію ракетного палива, пов’язану з руйнуванням елементів системи ППО. На знімках було ідентифіковано дві воронки розміром 13,5 м, розкидані уламки та п’ять автомобілів екстреної допомоги", – йдеться у повідомленні.

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На підтвердження британці показали супутниковий знімок, де видно кратери від вибухів.

Зазначається, що це було друге успішне враження комплексу С-400 за останній тиждень листопада. Перший випадок мав місце в Курській області 23 листопада.

Війна в Україні: втрати російських окупантів

Як писав УНІАН, у листопаді російська окупаційна армія встановила рекорд за втратами живої сили - 45 720 убитими та пораненими за підрахунками українського генштабу. На думку аналітика Олександра Коваленка, за підсумком цього року сукупні російські втрати в живій силі можуть перевищити втрати за 2022 і 2023 роки разом узяті.

За підрахунками американського Інституту вивчення війни, просування українською територією коштує російській окупаційній армії шалених втрат. За кожен захоплений кілометр Росія платить життям або здоров’ям 53 солдатів.

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