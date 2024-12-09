В листопаді ЗСУ знищили одразу два російських зенітно-ракетних комплекси С-400 протягом одного тижня. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.
Так, британці за своїми даними змогли підтвердити, що 29 листопада ЗСУ знищили елементи комплексу С-400 у Сімферополі.
"У соцмережах висвітлювали вибух і детонацію ракетного палива, пов’язану з руйнуванням елементів системи ППО. На знімках було ідентифіковано дві воронки розміром 13,5 м, розкидані уламки та п’ять автомобілів екстреної допомоги", – йдеться у повідомленні.
На підтвердження британці показали супутниковий знімок, де видно кратери від вибухів.
Зазначається, що це було друге успішне враження комплексу С-400 за останній тиждень листопада. Перший випадок мав місце в Курській області 23 листопада.
Війна в Україні: втрати російських окупантів
Як писав УНІАН, у листопаді російська окупаційна армія встановила рекорд за втратами живої сили - 45 720 убитими та пораненими за підрахунками українського генштабу. На думку аналітика Олександра Коваленка, за підсумком цього року сукупні російські втрати в живій силі можуть перевищити втрати за 2022 і 2023 роки разом узяті.
За підрахунками американського Інституту вивчення війни, просування українською територією коштує російській окупаційній армії шалених втрат. За кожен захоплений кілометр Росія платить життям або здоров’ям 53 солдатів.