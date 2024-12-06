Додаткові місяці інтенсивних наступальних операцій лише ускладнять проблеми РФ.

За просування українською територією цієї осені окупаційна армія платила втратами близько 53 солдатів за кожен квадратний кілометр.

"Кремль продовжує зазнавати значних втрат у живій силі у намаганні досягнути тактичних успіхів у західній частині Донецької області за рахунок триваючих військових зусиль Росії та середньострокової спроможності російської економіки", - зазначається у звіті Інституту вивчення війни.

За даними українського Генштабу, середньодобові втрати РФ в листопаді 2024 року досягли нового історичного максимуму – 1 523 загиблих за добу. Вперше загарбники зазнали трохи більше 2 000 втрат за один день 28 листопада 2024 року.

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Загалом у листопаді ворог втратив 45 690 солдатів. У Міноборони Британії додали, що листопад 2024 року став п'ятим місяцем поспіль, коли втрати агресора тільки зростали.

Згідно з геолокаційними даними, окупанти просувалися зі швидкістю приблизно 27,96 квадратних кілометрів на день і захопили загалом 839 квадратних кілометрів в Україні та Курській області у листопаді.

В ISW вказували, що росіяни у вересні та жовтні 2024 року мали теж значні втрати - приблизно 80 110 військовослужбовців в обмін на приблизно 1 517 квадратних кілометрів захоплених територій в Україні та Курській області.

Таким чином, окупанти втратили приблизно 125 800 осіб протягом періоду інтенсивних наступальних операцій у вересні, жовтні та листопаді 2024 року при захопленні 2 356 квадратних кілометрів. Що означає, що за захоплення кожного кілометра помирали приблизно 53 російських військових.

"Обмежені ресурси робочої сили Росії, швидше за все, не зможуть витримати таке зростання втрат у середньостроковій перспективі, і подальша військова підтримка України з боку Заходу залишається життєво важливою для того, щоб Україна могла завдавати втрат такими темпами. Прагнення Кремля зберегти ініціативу на всій території воєнних дій в Україні і продовжувати просування на сході України створило подвійні вимоги до російських трудових ресурсів. Додаткові зусилля, спрямовані на збільшення чисельності російських військ, можуть ще більше дестабілізувати російську економіку, оскільки Росія продовжує боротися з дефіцитом робочої сили та зростанням інфляції", - пояснюють аналітики.

В Інституті вивчення війни, росіяни можуть або воювати, або працювати на внутрішню економіку РФ, однак не те й інше одночасно.

"Кремль навряд чи зможе в достатній мірі задовольнити свої потреби в робочій силі як у військовій сфері, так і у внутрішній економіці Росії в найближчому майбутньому, а додаткові місяці інтенсивних наступальних операцій в Україні в 2025 році і далі лише ускладнять російські проблеми з ресурсами", - прогнозують в ISW.

Війна в Україні - останні новини

Командуванню Сил оборони півдня відомо, що російські окупанти зосередили на Херсонщині близько 300 човнів. Українські війська тримають ці ділянку під вогневим контролем. Окупанти щодня вчиняють декілька штурмових дій на Придніпровському напрямку.

За словами аналітиків, Москва, схоже, стикається з довгостроковими проблемами у виробництві достатньої кількості артилерійських боєприпасів, а також у виробництві міцних, високоміцних стволів для танків і гаубиць.

Водночас, за даними ЗМІ, західна зброя ЗСУ місяцями чекає ремонту через європейську бюрократію. Німецькі САУ ремонтують до року, а той і більше, польські автомати лежать мертвим вантажем через брак запчастин.

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