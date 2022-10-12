Використання зброї хімічної дії на війні є суворо забороненим Конвенцією про хімічну зброю.

Російські окупаційні війська застосовують проти військовослужбовців Збройних сил України ручні гранати хімічної дії, які росіяни скидають на позиції українських захисників за допомогою безпілотників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, ворог намагається вразити українських військових, використовуючи сльозогінні газові гранати К-51. Дрон із такою гранатою підбили у Запорізькій області.

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"Так, підрозділи Сил оборони України у Запорізькій області за допомогою засобів радіоелектронної боротьби знешкодили ворожий безпілотний літальний апарат, який ніс гранату К-51 з сильноподразнюючою речовиною", – йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що російські окупанти вкотре порушують всі правила та звичаї ведення війни. Використання сльозогінних речовин як засобу для ведення війни суворо заборонено ст. 1 п. 5 Конвенції про хімічну зброю.

Використання Росією хімічної зброї на війні в Україні

Як писав УНІАН, наприкінці вересня окупанти атакували позиції ЗСУ хімічною зброєю. За даними оперативного командування Південь, найімовірніше, росіяни скинули гранати К-51 з отруйною речовиною хлорпікрин з безпілотників.

Військовий експерт Олег Жданов наголошував, що від хімічної зброї дуже важко захиститися самостійно. У разі застосування такої зброї противником необхідно накритися плащем або водонепроникним матеріалом і надіти протигаз. Пізніше плащ потрібно скинути і постаратися піти в укриття, пройшовши через спеціальну дезактиваційну камеру.

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