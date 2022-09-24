Завдяки українським медикам ніхто з наших воїнів не загинув.

Російські окупанти за допомогою безпілотника скинули на бойові позиції українських військових контейнери з отруйною речовиною.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Оперативного командування "Південь" у Facebook щодо підсумків поточної оперативної обстановки на півдні України за 23 вересня.

"З використанням безпілотного літального апарату на наші бойові позиції скинуто контейнери з отруйною речовиною, імовірно – хлорпікринова граната К-51. Бойові медики спрацювали чітко, втрат та критичних станів немає", – повідомили у командуванні.

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Війна в Україні з Росією та провокації ворога

РФ вдерлася на українську землю рано вранці 24 лютого. Супротивники вже не раз підло атакували і військові, і цивільні об’єкти.

У квітні "Азов" повідомив, що у Маріуполі Донецької області супротивник з безпілотника скинув на військових та цивільних невідому отруйну речовину, були постраждалі.

За даними МВС, станом на початок вересня через супротивників на нашій землі вже загинули понад 7 тисяч мирних жителів, а 5,5 тис. – поранені.

Довідка УНІАН. Хлорпікрин – це токсична речовина, тому її дозволяють використовувати лише фахівцям та виробникам, які пройшли навчання для безпечного використання та мають відповідні сертифікати й ліцензії.

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