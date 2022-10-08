В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 6 кораблів та катерів.

У Чорному морі ворог знов збільшив присутність боєготових кораблів, загальний залп яких становить 32 ракети.

Про кількість ракетоносіїв повідомили в ВМС ЗСУ.

"Станом на 8 жовтня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 5 ворожих носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 32 ракети", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що:

в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 6 ворожих кораблів та катерів;

в Середземному морі - 5 носіїв крилатих ракет "Калібр".

Також повідомляється, що за добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Чорного моря – 40 цивільних суден, з них 9 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор. Крім того, до Азовського моря – 31 судно, з них 9 суден рухались з протоки Босфор.

Як повідомляв УНІАН, станом на 13.00 п’ятниці (7 жовтня) у Чорному морі спостерігалась присутність чотирьох боєготових ракетоносіїв ворога, загальний залп - 24 "Калібри".

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