У Чорному морі ворог знов збільшив присутність боєготових кораблів, загальний залп яких становить 32 ракети.
Про кількість ракетоносіїв повідомили в ВМС ЗСУ.
"Станом на 8 жовтня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 5 ворожих носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 32 ракети", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що:
- в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 6 ворожих кораблів та катерів;
- в Середземному морі - 5 носіїв крилатих ракет "Калібр".
Також повідомляється, що за добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Чорного моря – 40 цивільних суден, з них 9 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор. Крім того, до Азовського моря – 31 судно, з них 9 суден рухались з протоки Босфор.
Як повідомляв УНІАН, станом на 13.00 п’ятниці (7 жовтня) у Чорному морі спостерігалась присутність чотирьох боєготових ракетоносіїв ворога, загальний залп - 24 "Калібри".