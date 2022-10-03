У Чорному морі ворог збільшив кількість ракетоносіїв до п’яти.

У Чорному морі російські загарбники збільшили кількість ракетоносіїв до п’яти, угруповання кораблів поповнилось двома підводними човнами.

Про це повідомив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Корабельне угруповання ворожого флоту складається з 8 бойових кораблів, які маневрують, укриваючись за Кримським півостровом. Напоготові ворог тримає 3 надводних кораблі та 2 підводних човна, на борту яких 32 крилаті ракети "Калібр", - сказав Братчук.

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Він додав, що через посилення шторму в Чорному морі підвищується мінна небезпека. Зірвані з якоря снаряди можуть детонувати прямо у воді чи хвилями прибитись до берега, розповів він.

Також Братчук призвав дотримуватись режиму інформаційної тиші. Він зазначив, що на півдні Збройні сили України продовжують важку роботу та багато інформації не підлягає розголошенню.

Росія перекидає в Україну військову техніку з новими БМ "Спиця": що відомо

Як повідомляв УНІАН, Росія перекидає в Україну КамАЗи - 43269 "Постріл" з бойовими модулями БМ-30-Д "Спиця".

БМ "Спиця" стали серійно виробляти в РФ з весни 2022.

Бойовий модуль "Спиця" (32в01), оснащений 30-мм автоматичною гарматою 2А42, 7,62-мм кулеметом ПКТМ, а також автоматичним гранатометом АГ-30, розповів Коваленко.

У модулі встановлений приціл з телевізійним і тепловізійним каналами і лазерним далекоміром, додав експерт.

За даними росЗМІ, полегшений і спрощений варіант цього модуля без гранатомета АГ-30 встановлюється також на бронеавтомобілі К4386 "Тайфун-ВДВ".

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