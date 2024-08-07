Росія захопила на третину менше українських територій, ніж заявляє.

Росія значно перебільшує свої успіхи на фронті в Україні, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, секретар Ради безпеки Росії і колишній міністр оборони Сергій Шойгу 6 серпня заявив, що російські війська захопили 420 квадратних кілометрів української території від 14 червня 2024 року, коли Володимир Путін виклав свої умови для "мирних" переговорів.

Однак, як зазначають аналітики ISW, ці твердження значно перебільшені.

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"ISW виявила докази, які підтверджують, що російські війська захопили близько 290 квадратних кілометрів з 14 червня. Російські війська посилили інтенсивність своїх атак на Торецькому напрямку в ніч на 18 червня після того, як загалом не проявляли активності на цій ділянці фронту протягом 2024 року. ISW не спостерігала великих або оперативно значущих російських успіхів на напрямку Торецька або Авдіївки з 14 липня, хоча російські війська домоглися тактичних успіхів на цих напрямках з 14 липня", - зазначають аналітики.

У ISW підкреслюють, що російське військове командування вже неодноразово перебільшувало територіальні успіхи Росії в Україні.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий зазначив, що на фронті зараз складно скрізь, але Покровський напрямок є найбільш важким і загрозливим.

Як пише The New York Times, якщо російським військам вдасться захопити давні оборонні бастіони в районі Торецька, вони зможуть просуватися до Костянтинівки, логістичного опорного пункту ЗСУ на сході, з іншого напрямку.

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