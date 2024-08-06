ЗСУ можуть трохи відійти, але це найгірший варіант: військовий про ситуацію на Донеччині

Шалений тиск ворога спостерігається на Костянтинівському напрямку - на 3% лінії фронту відбувається третина всіх бойових дій.

На Донеччині ЗСУ можуть трохи відійти, але це станеться в найгіршому випадку, вважає ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман.

Про це Гетьман сказав, коментуючи ситуацію поблизу Торецька, Нью-Йорка і загалом на Донецькому напрямку. "Це все можна об’єднати у Костянтинівський напрям, бо швидше за все росіяни намагаються пробратися до нашої залізниці, яку ми використовуємо як логістичний центр. "Повзуча" окупація, яка зараз відбувається з боку росіян – треба до неї відноситись з розумінням. Розуміння має полягати в тому, що на Торецькому, Покровському, Часівярському напрямках, де зараз лінія фронту, важко вести бої в обороні, там зручніше атакувати. Там є рел’єф місцевості з панівними висотами, що дозволяє зручніше тримати оборону", - зазначив Гельман.

Він підкреслив, що на цій ділянці фронту зараз ворог шалено тисне.

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"На 3% від всього фронту відбувається третина всіх бойових дій. Розумієте, який шалений тиск саме на цьому напрямку. Тому якщо нам доведеться відійти, до цього треба відноситись з розумінням. Але відійдемо ми не дуже далеко. Трохи далі починається місцевість, де зручно тримати оборону", - сказав Гетьман.

За його словами, скоріше за все там ЗСУ і зунинять ворога. "Це в гіршому випадку", - наголосив майор запасу.

Гетьман зазначив, що поки, по інформації військових з Покровського, Торецького, Часівярівського напрямків, зменшення інтенсивності наступу росіян не видно.

"Але як казав командувач і Національної гвардії, і генералітет країн НАТО, по всім ознакам десь на кінець серпня -початок вересня можливість проводити такі потужні щільні наступальні дії у росіян вичерпаються. Тому треба протриматись", - додав він.

Стосовно Нью-Йорку Гетьман пояснив, що там були побудовані фортифікації ще в 2014-2015 році і місто знаходиться в такому місці, де рел’єф дозволяє більш-менш тримати оборону.

"Росіяни чудово розуміють, що взяти штурмом, як вони робили з Бахмутом їм може й вдасться, але займе великий час і потребує великих сил. Тому є намагання оточити, взяти з флангів і просунутись так, щоб спробувати оточити наше угруповання. Якщо така небезпека стане реальною і військове командування побачить, що є небезпека оточення наших військ, то ніхто їх там залишати не буде і, впевнений, буде дана команда на відхід", - запевняє Гетьман.

Війна в Україні: новини

Військовий експерт Сергій Згурець сказав, що між Нью-Йорком і Залізним є ділянка, яку тримають українські військові, однак росіяни намагаються охопити зону з двох боків, створюючи загрозу оточення. Наше командування знає про складність цієї ділянки, додав він.

Як пише The New York Times, якщо російським військам вдасться захопити давні оборонні бастіони в районі Торецька, вони зможуть просуватися до Костянтинівки, логістичного опорного пункту українських військ на сході, з іншого напрямку.

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