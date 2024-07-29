За словами Лиховія, росіяни "набралися зухвалості" і вчора намагалися штурмувати з застосуванням двох танків і ще одного баггі.

Ворог ативізувався біля Гуляйполя на Запорізькому напрямку, повідомив речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій. Про це він сказав в ефірі телемарафону, коментуючи оперативну ситуацію в операційній зоні угруповання військ "Таврія".

"Якщо говорити про оперативну зону оперативного угруповання військ "Таврія", то в нас порівняно з іншими ділянками фронту не багато бойових зіткнень - за минулу добу 6. Але є суттєва зміна. Після тривалої паузи у нас відбулися бойові зіткнення з росіянами на Гуляйпільському напрямку", - прокоментував спікер.

Він зазначив, що противник вдавався до двох штурмових спроб і з різних напрямків, зокрема з села Решитилівське наступав в бік Гуляйполя.

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"Про це говорили в деяких анонсах, що це може бути такий великий наступ із формуванням наступального угруповання. Але за даними нашої розвідки, це продовження тактики невеликих штурмових дій, тому що загальна кількість російськог оугуповування в Запорізькій області за кількістю змін не зазнала", - додав військовий.

Водночас, за його словами, росіяни "набралися зухвалості" і вчора намагалися штурмувати з застосуванням двох танків і ще одного баггі, слали загалом близько одного відділення.

"При цьому один із цих танків був уражений і знищений. Росіяни відступили. Успіху на Гуляйпільському напрямку не мали", - повідомив Лиховій.

За словами речника, сьогодні зранку наші оборонці, продовжуючи полювання за російськими танками на Гуляйппільському напрямку уразили один і пошкодили ще два танки.

"Але три танки за дві неповні доби на Гуляйпільському напрямку – це суттєвий показник і він привертає увагу до того, що саме цей, Гуляйпільський напрямок – він дещо все ж таки активізувався", - зазначив Лиховій.

Щодо Оріхівського напрямку, який ближче до Запоріжжя, речник військ "Таврія" зауважив, що це зараз основна гаряча точка в оперативній зоні. Там вчора відбулося 3 бойових зіткнення, противник намагався наступати на Роботинському виступі, на Малу Токмачку, Роботине і Новоандріївку. Сьогодні зранку там відбулося ще 3 бойових зіткнення, противник намагався наступати на Малу Токмачку.

"Якщо говорити про результативність нашої роботи по операційні зоні, то за вчорашню добу ми скоротили російську армію на 114 осіб - 47 убитих і 67 поранених. Техніки теж уразили чимало. Зокрема відзначу успішне ураження району російської техніки поблизу Токмака. Там було уражено дві самохідні 122-міліметрові артилерійські установки "Гвоздіка", одна БМП-3 і п’ять автомобілів", - додав він.

Війна в Україні - ситуація на Запорізькому напрямку

Два дні тому радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко інформував, що росіяни продовжують перекидати свої війська в Запорізьку область, однак останній тиждень спостерігалося зменшення обсягів. За його словами, російські війська не можуть створити "ударний кулак" на Запоріжжі, зіткнувшись із великими втратами під час боїв на Донеччині.

За даними Андрющенка, окупанти змушені резерви Запоріжжя кидати в район Торецька і Часового Яру.

Раніше він заявляв, що російські війська, судячи з усього, накопичують резерв для початку нової хвилі наступу на Запорізьку область.

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