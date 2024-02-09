Станом на 00:38 інформації про постраждалих не було.

В ніч проти 9 лютого 2024 року російські окупаційні війська атакували Харківську область ударними дронами. "Шахеди" були зафіксовані, зокрема, в Зміївській громаді.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, внаслідок ворожої атаки виникло загоряння.

"Внаслідок ударів ворожих БПЛА є загорання цивільної нежитлової інфраструктури у Зміївській громаді. Зафіксували щонайменше п’ять "Шахедів", – йдеться у повідомленні.

Станом на 00:38 інформації про постраждалих не було.

Варто зазначити, що цієї ночі ворожі дрони також фіксувалися на півдні. "Шахеди" залетіли на Миколаївщину та Херсонщину.

Атаки РФ по Україні: останні новини

В ніч на 8 лютого росіяни атакували Україну безпілотниками. В Одесі та Миколаєві лунали потужні вибухи. Повідомлялося про прильоти.

Вже вранці стало відомо, що росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі. У Миколаєві було пошкоджено житлові будинки, промисловий об'єкт та спортивно-оздоровчий комплекс.

В Одесі – пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скління. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу - пробитий дах, перекриття, вибиті вікна.

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