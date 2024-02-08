В Миколаєві є влучання.

В ніч проти четверга, 8 лютого, російські окупаційні війська вчергове атакували Україну дронами. Ворожі безпілотники фіксували в кількох областях.

Зокрема, дрони атакували Одещину. В області працювала ППО, заявив речник Української добровольчої армії та голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук. Також повідомлялося про потужні вибухи в Одесі.

"Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, не покидайте безпечні місця до відбою. Це важливо", – наголошував очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Відео дня

Станом на 00:46 карта повітряних тривог виглядає так:

В Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що ворожі БпЛА перебувають у Вінницький області – вони рухаються з півночі у напрямку Вінниці через Калинівку.

Також з Чорного моря зворожі дрони заходять у Миколаївську область. Курс північний.

Оновлено 00:58: У низці областей оголошено відбій повітряної тривоги. Станом на цю мить тривога триває у Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській та Херсонській областях.

Оновлено 01:04: Відбій тривоги на Вінничині та Хмельниччині.

Оновлено 01:10: Вибухи лунають у Миколаєві. Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного".

Оновлено 01:27: Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про влучання в місті:

"Миколаївці, тримаємось! Тримаємо звʼязок із військовими, знаємо, де є прильоти. Про наслідки - зранку! До відбою будьте подалі від вікон", – написав він у Телеграм.

Оновлено 01:32: Віталій Кім повідомив про підльот ще двох дронів до Миколаєва.

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Атаки РФ по Україні

7 лютого Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Внаслідок ворожої атаки є жертви. У Києві було влучання в багатоповерхівку – загинули четверо людей.

Ще одна людина була вбита Росією на Миколаївщині. Також відомо про загиблого на Херсонщині.

У Повітряних силах повідомили, що під час атаки РФ використала 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 . 26 із них збили сили ППО. Також було знищено 3 крилаті ракети "Калібр" та 15 "Шахедів".

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