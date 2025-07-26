Окупанти атакували КАБами Київський район міста.

В ніч проти суботи, 26 липня 2025 року, російські терористи вчергове атакували Харків КАБами, а згодом – і балістикою.

Оновлено 02:15: Внаслідок атаки РФ по Київському району міста є поранені, інформує міський голова Харкова.

Згодом Терехов звернувся до мешканців Харкова із закликом залишатися в укриттях, оскільки у передмісті фіксується активність ворожих БпЛА.

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Оновлено 02:13: Росіяни завдали повторного удару по Харкову, повідомляє Ігор Терехов. За попередніми даними, одна балістична ракета влучила в Київському районі міста.

Оновлено 01:42: Олег Синєгубов повідомив, що росіяни атакували балістикою Київський район міста. Наслідки атаки уточнюються. Даних про постраждалих поки немає.

Оновлено 01:38: У Харкові знову пролунали вибухи – Київський район.

Оновлено 01:34: Харків знову під ударом. У місті чути вибухи. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав мешканців Харкова та Харківського району перебувати в укриттях.

Згодом він уточнив, що, за попередньою інформацією, по місту було завдано ударів балістикою. Інформація перевіряється.

Своєю чергою, Ігор Терехов пише, що було два удари балістикою за межами міста та один – у місті.

Раніше повідомлялося, що у Київському районі міста пролунали вибухи, про що заявив мер Харкова Ігор Терехов у своєму Телеграм-каналі. За його словами, попередньо, було зафіксовано удар КАБами по цивільному підприємству, яке вже кілька років не працює. У навколишніх житлових будинках вибиті шибки.

Згодом Терехов повідомив, що через російську атаку КАБами у Харкові пошкоджені житлові будинки, склади та приватні авто.

Станом на 00:48 було відомо про двох постраждалих внаслідок атаки окупантів.

Атаки Росії по Харкову

25 липня російські загарбники протягом дня завдали кілька ударів по Харкову за допомогою різних засобів.

Вдень ворог вдарив КАБом по медичному закладу в Індустріальному районі міста. Повідомлялося про понад 10 постраждалих.

Крім того, влада інформувала, що під завалами могли перебувати люди. На щастя, ця інформація не підтвердилася. Троє людей вийшли на звʼязок.

Водночас біля 23:30 ворог атакував дронами Шевченківський район міста. Влада повідомляла, що минулося без постраждалих.

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