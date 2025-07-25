Удар завдано по Індустріальному району міста.

Росіяни поцілили КАБом по медичному закладу в Індустріальному районі Харкова, внаслідок чого є постраждалі, щонайменше одна людина загинула. Про це у Телеграм повідомив мер міста Ігор Терехов.

Близько 11:30 він зазначив, що росіяни завдали удару керованою авібомбою.

Згодом Терехов додав, що авіабомба влучила у будівлю медичного закладу в Індустріальному районі. Мер зауважив, що поряд – ще одне приміщення для лікування людей. Також пошкоджено приватний будинок, що неподалік лікувального закладу.

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За його даними, відомо про шестеро постраждалих. Навздогін він написав, що вже є інформацію про одного загиблого від удару ворожої авіабомби.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував, що серед поранених є одна дитина.

Пізніше він додав, що кількість постраждалих збільшилася до семи. Трьох людей госпіталізовано.

Атака авіабомб на Харків

Учора, 24 липня, російські окупанти атакували Харків, вперше застосувавши нові авіаційні боєприпаси УМПБ-5.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, було завдано два авіаудари з відстані понад 100 км. Внаслідок атаки понад 40 людей зазнали поранень, серед них – шестеро дітей, включно з немовлям віком 28 днів.

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