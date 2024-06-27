На Харківському напрямку ЗСУ щомісяця знищують близько 80 ворожих танків, 250 БТР і БМП.

Наступ російських окупантів у Харківській області обертається для них дедалі більшою катастрофою.

Такого висновку дійшов експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке. "Їм не вдалося ні захопити Харків, ні створити "буферну зону" вздовж кордону, щоб убезпечити Білгород", - констатував журналіст.

Він додав, що тепер через важкі бої в Харківську область окупанти змушені перекидати людей і техніку з інших ділянок фронту.

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"Ситуацію погіршує дефіцит бронетехніки. Щомісяця ЗСУ знищують близько 80 танків, 250 БТР і БМП. РФ не встигає заповнювати ці втрати. Наразі ускладнено постачання російського угруповання у Вовчанську. Туди веде одна дорога довжиною 5 км, яку постійно обстрілюють ЗСУ", - описав ситуацію Репке.

Він зазначив, що за відсутності бронетехніки окупанти відправляють нею цивільну техніку без захисту. "На одному записі видно знищений радянський мікроавтобус УАЗ-2206, відомий як "буханка" або "таблетка". На іншому - класичний УАЗ-469", - повідомив він.

За даними Ріпки, цивільну техніку кидають у бій і в напрямку села Глибоке.

Ситуація у Вовчанську

На одному з промислових підприємств міста Вовчанськзаблоковано кілька десятків російських окупантів, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він додав, що в місті "ситуація мінлива, тривають вуличні бої".

"Завдання наших військових - завдати максимальної поразки по Липецькому і Вовчанському напрямках. При цьому знищити максимальну кількість живої сили, військової техніки та озброєння", - сказав Синєгубов.

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