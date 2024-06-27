ЗСУ відкинули окупантів під Лиманом, але ворог просунувся на інших напрямках, - DeepState

Сили оборони відкинули ворога біля Тернів Донецької області. Натомість ворог просунувся біля кількох населених пунктів.
Як повідомляє український моніторинговий проєкт DeepState, впродовж минулої доби зафіксовано просування окупантів біля Виїмки та в Красногорівці. Бої тривають біля Сотницького Козачка.
"Успіху біля Тернів вдалося досягнути ще в кінці квітня силами 95 ОДШБр, БТГр "Сокіл" НГУ "Азов", 60 ОМБр, батальйон 93 ОМБр, 63 ОМБр та підрозділів ОСБ", - зазначили спостерігачі.Відео дня
Водночас зазначається, що біля Сотницького Козачка ситуація погіршилася після ротації підрозділів і ворог діє диверсійними групами, а не лінійними підрозділами.
Війна в Україні - останні новини
Як повідомляв УНІАН, Українські воїни продовжують "мінусувати" російських загарбників по всій лінії фронту. За останню добу було ліквідовано 1260 окупантів. Загальні бойові втрати противника з орієнтовно склали 539 320 осіб.
За ніч в Україні збили 28 повітряних цілей, з них 5 ракет і 23 ударних БПЛА. В ніч на 27 червня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного, морського базування, зокрема "Калібр", "Кинджал" і Х-59/Х-69, а також дрони Shahed.