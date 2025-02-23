У столиці працює ППО.

Вже кілька годин триває російська терористична атака по Україні. Під ударом дронів типу "Шахед" перебуває, зокрема, Київ.

У столиці чути вибухи. Уламки ворожих дронів виявили одразу в кількох районах. Зокрема, уламки російського БпЛА знайшли на території Національного ботанічного саду імені М. Гришка, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Крім того, в Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків загорілись дерева та пошкоджено вікна будинку поряд. Минулося без потерпілих, заявив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Відео дня

У Печерському районі впали уламки російського БпЛА на відкритій території. Пошкоджено вікна у нежитловій будівлі поряд, минулося без постраждалих.

Водночас у Голосіївському районі виникла пожежа внаслідок падіння ворожого дрону. Інформація про постраждалих уточнюється.

Падіння уламків БпЛА також зафіксовано у Дарницькому районі столиці. Там виникла пожежа, пошкоджено приватний будинок та автомобілі. Інформація щодо постраждалих також уточнюється.

У мережі вже публікують відео падіння російського дрона в приватному секторі:

У столиці активно працює ППО.

Атака РФ по Україні в ніч проти 23 лютого

Росія продовжує жорстокі обстріли мирного населення України – під ударом Костянтинівка, Одещина, Кривий Ріг, Київщина, Запорізька область, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Внаслідок російських атак є постраждалі та загиблі. У Кривому Розі, за даними місцевої влади, в лікарні помер чоловік, який постраждав через ракетний удар. 30-річна жінка госпіталізована у важкому стані, ще одна потерпіла, якій 31 рік, лікується амбулаторно.

Водночас на Одещині росіяни атакували Одеський район. Там, за словами очільника ОВА Олега Кіпера, сталося загоряння приватного будинку. Постраждало три людини. Над ліквідацією наслідків атаки працюють всі відповідні служби.

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