У Соломʼянському районі, де впали уламки БпЛА, пожежа на території приватної забудови.

У Бориспільському районі Київщини через атаку дронів загинув чоловік. Про це повідомили в ОВА.

"Унаслідок ворожої атаки БпЛА в Бориспільському районі на залізничному переїзді загинув 60-річний чоловік. Смерть настала до прибуття медиків. Також унаслідок ворожої атаки в районі горить складське приміщення, ліквідація пожежі триває", - сказано у повідомленні.

В "Укрзалізниці" додали, що внаслідок падіння БПЛА на своєму робочому місці загинув черговий по переїзду в Бориспільському районі.

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"Рух поїздів на ділянці дозволено зі зниженою швидкістю. Поїзди за розкладом", - повідомили там.

Також у Соломʼянському районі Києва впали уламки збитого безпілотника, повідомив міський голова Кличко.

"У Соломʼянському районі, де впали уламки БпЛА, пожежа на території приватної забудови. Є руйнування. Рятувальники працюють на місці", - додав він.

У КМВА повідомили, що падіння уламків БПЛА на відкриту територію приватної садиби в Соломʼянському районі спричинило загоряння дерева на площі 3 м.кв.

"Пожежу ліквідовано. Вибухова хвиля пошкодила вікна в будинку навпроти. Потерпілих немає", - зазначили там.

Атаки РФ на Україну - деталі

19 лютого російські окупанти вкотре здійснили повітряну атаку по Україні, під ударом перебувала Одеса. У місті після атаки дронів було чутно багато вибухів, у соціальних мережах повідомляли про пожежі, дим та пошкодження медичного закладу.

Російська Федерація в ніч на 20 лютого завдала масованого ракетно-дронового удару по газовій інфраструктурі України.

Військовий оглядач Денис Попович заявляв, що Російська Федерація посилить ракетні та дронові атаки по території України. За його словами, історично складається так, що після початку перемовного процесу щодо мирного врегулювання воюючі сторони намагаються максимально підсилити свої позиції.

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