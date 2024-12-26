"Снарядного голоду" у росіян на Куп'янському напрямку немає, зазначив військовий.

Російські окупаційні війська намагаються просунутися у Харківській області та зайти до Дворічної. Про це розповів офіцер відділення комунікацій 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта Євген Вовненко.

Для того, щоб прорватися до населеного пункту, ворог використовує нічний час або погодні умови, зауважив військовий в етері "Суспільного". До того ж, противник на човнах намагається перетинати річку Оскіл.

"Ми постійно контролюємо, бачимо й знищуємо. Працюємо як з артилерії, так і FPV-дронами. Як тільки виникає можливість перекиду росіян з лівого берега на правий у бік Дворічної, ми відразу працюємо й знищуємо їх на підходах до лінії зіткнення. Річку Оскіл деякі групи намагаються перетинати на човнах, але їх також уражаємо", – розповів офіцер.

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Зазначається, що населений пункт Дворічна перебуває під постійними обстрілами, "тому що для них там плацдарм, він на висоті".

Щодо ситуації зі снарядами, то Вовненко наголосив, що "голоду" в росіян на Купʼянському напрямку немає. Зокрема, у великій кількості використовуються снаряди 152 калібру.

"Ворог вибирає вулицю в населеному пункті, де проживає мирне населення, й кожну хату на ній зліва і справа виносить. Я нарахував 12 хат, знищених за 12 хвилин. Це терор з боку РФ, який є недопустимим у 21 столітті. Тактика ворога яка? Спочатку вони знищують інфраструктуру якогось населеного пункту – водоканали, електрику. Тому що вони розуміють, що без води та інших елементарних побутових речей люди не можуть існувати й будуть максимально покидати населений пункт", – констатував офіцер.

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