На Харківщині нацгвардійці здійснили унікальний штурм роботів, - Forbes

Те, що Україні потрібна така кількість безпілотної зброї, вказує на глибоку нестачу робочої сили.

Бригада Національної гвардії України провела операцію з використанням наземних і повітряних безпілотників для штурму російських позицій у Харківській області, поблизу північного кордону з Росією. Операція включала десятки одиниць роботизованої техніки, що діяли одночасно на вузькій ділянці фронту, пише Forbes.

"Мова йде про десятки одиниць роботизованої та безпілотної техніки одночасно на невеликій ділянці фронту", - зазначив речник 13-ї бригади Національної гвардії.

Ця операція стала свідченням високого рівня технологічної підготовки українських військових, але також виявила слабкі сторони у їхній здатності компенсувати чисельну перевагу російських сил. Використання повністю автоматизованої техніки у штурмі демонструє нестачу піхоти, адже бригада, яка обороняє 8-кілометрову ділянку фронту, протистоїть чотирьом російським полкам. Це співвідношення у 2000 українських військових проти приблизно 6000 російських солдатів є типовим по всій лінії фронту.

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В операції брали участь дрони для спостереження й мінування, наземні вибухові роботи та озброєні наземні роботи. Така технологія дозволила українським військовим розчистити російські траншеї в районі Глибокого, проте основною проблемою залишається утримання позицій після успішного штурму.

"Машини ламаються. Їхні канали передачі даних вразливі до ворожих перешкод", - наголошують експерти. Як виявив дослідницький центр RAND під час симуляцій, російські глушилки можуть суттєво вплинути на роботу автоматизованих систем.

Після трьох років війни Україна стала світовим лідером у використанні військової робототехніки, але такі інновації продиктовані не лише прагненням технологічного прогресу, а й необхідністю компенсувати нестачу людських ресурсів. Це відображає складність поточної ситуації: українські сили продовжують стримувати значно чисельнішого противника, використовуючи як традиційні, так і високотехнологічні засоби оборони.

Війна в Україні: важливі новини

На півдні України російська армія веде найактивніші дії на Времівському напрямку. Атаки відбуваються цілодобово, ворог намагається перерізати логістичні шляхи ЗСУ, розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

Тим часом в ООН підрахували, скільки цивільних українців Росія вбила з 2022 року. За час повномасштабної війни РФ проти України Організація зафіксувала понад 12,3 тисячі загиблих серед цивільного населення. Крім того, ще понад 27,8 тисячі осіб отримали поранення.

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