Ворог намагається увійти до міста з північного заходу.

Російські окупаційні війська намагаються увійти до Купʼянська Харківської області. Про це інформує проєкт DeepState.

Зазначається, що ворог намагається прорватися до міста з північного заходу. Підрозділи Сил оборони України здійснюють заходи із вибиття штурмових груп противника.

За даними авторів, росіяни намагаються закріпитися "по дорозі з Радьківки біля АЗС та з Голубівки в бік приватного сектору".

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"Ситуація ускладнюється тим, що противник має великий район проникнення аж до Соболівки. Мета ворога очевидна – розтягнути бойові порядки Сил оборони України, здійснити вклинення та подальше блокування міста із західного боку", – додали в DeepState.

Війна в Україні: це варто знати

Російські окупанти не припиняють тероризувати українське населення. 27 липня на Сумщині під ворожий удар потрапив автобус із людьми – його ворог атакував безпілотником. Внаслідок удару загинули люди, є й поранені.

Тим часом у Збройних силах України заявили про успішний штурм на Запоріжжі. Там українські воїни вибили диверсантів із позицій і просунулися.

"У результаті ретельно спланованих штурмових дій наш 1 штурмовий батальйон просунувся на Запоріжчині. Вибили ДРГ ворога і зайняли позиції, які до цього тривалий час невдало штурмували інші підрозділи", – розповіли у 210-му окремому штурмовому полку.

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