Українські військові зайняли позиції ворога, які до цього тривалий час невдало штурмували інші підрозділи.

Українські війська вибили диверсантів із позицій у Запорізькій області і успішно просунулися. Про це повідомили на сторінці 210-го окремого штурмового полку у фейсбуці.

"У результаті ретельно спланованих штурмових дій наш 1 штурмовий батальйон просунувся на Запоріжчині. Вибили ДРГ ворога і зайняли позиції, які до цього тривалий час невдало штурмували інші підрозділи", - йдеться у повідомленні.

За словами війькових, такий успіх став можливим "виключно завдяки детально спланованій та ідеально виконаній штурмовій операції з використанням артилерії та дронів для підтримки штурмовиків".

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"Важливо, що нам вдалося звільнити українські території без жодної втрати з боку наших воїнів", - додали у підрозділі.

Ситуація на фронті

Як повідомляв раніше УНІАН, Росія має певне просування на ділянці фронту між містами Костянтинівка та Покровськ Донецької області. Мета окупантів – обійти оборону Покровська зі сходу та взяти місто в напівоточення. За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова, росіяни намагаються розвивати просування на цьому напрямку.

Також колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко розповів, що на Покровському напрямку ситуація дійсно погіршилася і що диверсійні групи працюють на півдні та південно-західному напрямку безпосередньо вже біля самого Покровська. Він спрогнозував, що на найближчий час перспективи для ЗСУ ускладнюються.

Крім того, стало відомо, що 54-та окрема механізована бригада разом з 81-ою аеромобільною бригадою, які нині діють у складі 11 корпусу, відбили великий штурм біля Сіверська на Донеччині. Внаслідок злагоджених дій бригад було знищено 80 окупантів.

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