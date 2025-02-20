Ворог активно завдає вогневого ураження по всьому, що рухається в бік Курщини на Сумщині.

Російські окупаційні війська не полишають спроб вибити Сили оборони України з території Курської області РФ. Ворог повністю окупував Свердлікове та продовжує тиснути на західній частині території, що перебуває під контролем курського угруповання ЗСУ.

Крім того, росіяни активно намагаються знищити українську логістику в Курській області. Про це повідомляє проєкт DeepState.

Зазначається, що ворог активно завдає вогневого ураження по всьому, що рухається в бік Курщини на Сумщині. Найбільш небезпечна ділянка – Писарівка-Юнаківка.

Відео дня

"Для ворога постає очевидна та вже звична ціль – логістика. На жаль, вони досягли в цьому успіху по вогневому контролю і активно намагаються досягти цього фізично, рухаючись із західної частини. Це вже вилазить неприємними наслідками і в подальшому може обернутися не дуже добре", – йдеться у повідомленні.

Війна в Україні: це варто знати

Le Monde пише, що без допомоги з боку США Україна протримається у війні пів року. Зазначається, що наразі поставки американської зброї офіційно не скасовували. Але Європа не зможе її замінити в разі скасування допомоги.

Водночас начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов сказав, що відправлення миротворців в Україну навряд чи можна вважати гарантією безпеки. За його словами, на сьогодні немає формату, який би забезпечив захист Україні, крім членства в НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини: