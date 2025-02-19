За словами українських військових, така інформація не відповідає дійсності.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що російські окупанти перетнули кордон Курської області з Україною, проте військові ЗСУ кажуть, що це була лише диверсійно-розвідувальна група.

Диктатор наголошував, що перетин кордону здійснили бійці 810 бригади російської морської піхоти, які воюють проти українських військ на Курщині.

Водночас у Центрі протидії дезінформації при РНБО України зазначили, що про великий наступ РФ не йдеться, оскільки на території Курської область немає угрупувань, які здатні провести таку операцію. Там наголосили, що на територію України намагалася зайти диверсійно-розвідувальна група, проте її було знищено.

Відео дня

Своєю чергою речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій також підтвердив, що така інформація про наступ РФ була вкидом на "тлі загальних не найкращих настроїв у наших соцмережах".

"Це не відповідає дійсності. Станом на 15-ту годину 19 лютого в Курській області з початку доби зафіксовано 12 бойових зіткнень, з них три ще тривали (решта вже відбиті). Одна з відбитих атак, близько шостої ранку, була спробою російського підрозділу просунутися в бік державного кордону України на дирекції Ніколаєво-Дар'їно - Журавка. Спроба успіху не мала. Підстави для паніки відсутні", - додав він.

Курська операція - останні новини

Раніше офіцер розповів, як жителі Курщини насправді ставляться до українських військових. За його словами, вони прекрасно розуміють українську мову, адже, як з’ясувалося, в багатьох з них батько або мати є українцями, які свого часу переїхали в Курську область РФ.

Водночас президент України Володимир Зеленський повідомляв, що РФ хоче перекинути ще тисячі військових КНДР у Курську область. Він зазначив, що Росія це робить "точно не через хороше життя, у них втрати і вони щось просять".

Вас також можуть зацікавити новини: